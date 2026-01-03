Los abajo firmantes rechazamos enérgicamente el DNU 941/2025 sobre reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado, firmado por Milei y los ministros del gobierno nacional.

Basta de medidas que destruyen cada día más esta debilitada democracia. Este Decreto busca recortar derechos y libertades individuales y colectivas para garantizar el saqueo que llevan adelante los grupos concentrados del capital.

Pretenden alinear a los departamentos de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad bajo el mando de la SIDE, aplacando toda iniciativa de protesta ante un ajuste brutal que produce un empobrecimiento a gran escala del pueblo trabajador.

Vigilar, castigar, encarcelar y asesinar parece ser el espíritu de este paso del gobierno represivo de Javier Milei.

Llamamos a todas las organizaciones del campo popular, a los partidos políticos de la oposición, a los gremios y centrales obreras, al movimiento cultural, educativo y artístico a manifestarse contra este ataque directo al corazón de la democracia.

¡Rechazamos el DNU 941/2025!

¡No al recorte de derechos y libertades!

¡No a la represión y el ajuste!

Mesa Popular Quilmes, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Evita, Organización 25 de Mayo, Corriente Eva Perón, Causa Nacional, Comisión de Familiares y Amigxs de Agustín Ramírez, Sociedad de Fomento San Martín de San Francisco Solano, Agrupación La López Jordán, Agrupación de Trabajadores Jubilados Andrés Framini, Mauricio Gabriel Toscano –Comunicador Social-SUTAP Sindicato Único Trabajadores de Administraciones Portuarias, Agrupación Malvinas Nos Une.

Acompañan con su firma:

Columna “Boli Lescano”, Secretaría de Jóvenes Migrantes, Ángel García por Juntos por Quilmes MDF, MP25M Avellaneda, FECUTA, Polo Social y Productivo “Pedro Coria”, Unión Nacional de Clubes UNC, Coordinadora 14 de Junio, Adolfo Barja Secretario Nacional de DDHH de la CTA-A, Alejandro Lastra, Agrupación Peronista “Mary Laguarde”, Movimiento Trabajadores Organizados, BLOQUE SUMANDO FUERZAS (La López Jordan, MT Carlos Almirón, Agrupación La Sur. MP Igualdad Social, Agrupación Fénix en Acción), Frente Popular La Cañada Resiste, Ariel Burtoli Concejal de Quilmes MDF, Partido Frente Grande Quilmes, Partido Comunista de la Argentina, Movimiento Kultural, Agrupación 30 de Octubre, Encuentro Patriótico, Agrupación Sudamericana Jhon W. Cooke – Rodolfo Walsh, Claudio Yacoy Docente de la Cátedra de DDHH de la UNDAV, Presidente del Foro Nacional de DDHH y Acción Humanitaria, Secretario de DDHH de la Municipalidad de Avellaneda, Segunda independencia, Mesa política Paulo Freire, Poder Popular, Roberto Favio Camiña Corriente Germán Abdala, Organización Liberación Nacional, Corriente Provincial de DDHH, Movimiento Popular Corriente Pueblo Unido, Mora Quilmes, H.I.J.O.S. Regional Quilmes, Partido de la Victoria Quilmes 3ra Sección Electoral, Partido de la Victoria Provincia de Buenos Aires, SURGE Movimiento Nacional, MARÍA ADELA ANTOKOLETZ Vice Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Diego Molinas Barrio Adentro, Agrupación La Bisagra, Agrupación Familia Peronista, (Continúan las firmas…)