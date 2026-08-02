El concejal quilmeño se refirió a la presentación realizada por los abogados de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y apuntó contra el rol del Poder Judicial y el endeudamiento con el FMI.

Luego de conocerse la presentación judicial efectuada por el equipo de abogados de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el concejal Ezequiel Arauz analizó la situación política y judicial de la expresidenta y afirmó: "Seguimos convencidos de que la detención y, sobre todo, la proscripción de Cristina es un problema sistémico y una anomalía de la democracia argentina. No es democrático que, por una decisión política, haya alguien que no pueda presentarse a elecciones".

En ese sentido, el edil quilmeño descartó que se trate de un proceso puramente legal. "No tenemos una mirada judicial del caso. El sistema de justicia en nuestro país ha sido una herramienta de esa decisión política que ahora se adjudica públicamente Milei —cuando dice 'yo la metí presa'—, pero que en realidad había instrumentado Macri", expresó.

Para Arauz, el trasfondo de las causas judiciales busca un efecto directo en el armado electoral. "El objetivo final jamás fue penal ni judicial; el objetivo es sacarla del escenario político-electoral y, de paso, enviar un claro y contundente mensaje a toda la dirigencia política", reflexionó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto institucional de esta situación: "La situación de Cristina no puede ser parte de ninguna especulación electoral ni puede barrerse bajo la alfombra. De su resolución depende el futuro democrático de nuestro país".

Deuda y soberanía económica

En otro orden de temas, el concejal también se pronunció sobre la situación financiera internacional de la Argentina y la influencia de los organismos de crédito. "Resolver la relación política tóxica y de dependencia que se fue construyendo con el FMI y sus denominados 'salvatajes' también es central", enfatizó.

Al respecto, Arauz recordó las gestiones que incrementaron el pasivo del país: "Llevaron a nuestra nación a ser la más endeudada con ese organismo. Hubo decisiones políticas que deben ser resueltas por la política. De otra manera no habrá desarrollo posible para la Argentina, y quien diga otra cosa, falsea la realidad", concluyó.