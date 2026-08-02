ATE Provincia de Buenos Aires estuvo presente como invitada en el plenario de militancia de ATE Entre Ríos, que se llevó a cabo en Concordia. El evento contó con la participación de Oscar Muntes, secretario general de ATE de la provincia anfitriona; Pedro Antonio Pérez, secretario general de ATE Concordia; Claudio Arévalo, secretario general de ATE Bs. As.; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma nacional; Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma Bs. As.; Mercedes Cabezas, secretaria adjunta del CDN; Gustavo Quinteros, secretario de organización del CDN; Mara Romero, secretaria de finanzas del CDP; Cesar Vilchez Rey, director de formación del CDP y Marcos Quiñones, miembro del CDN.

Por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires asistieron el Ministro de Trabajo, Walter Correa, y Claudia Lázaro, directora del mismo organismo. El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado en video. "Kicillof expresó su apoyo al plenario y subrayó la necesidad de que los trabajadores realicen todos los esfuerzos posibles para lograr la unidad y discutir las problemáticas concretas que atraviesa el pueblo."

Claudio Arévalo destacó “la relevancia de la unidad lograda, el alto nivel de representación política presente, la profundidad de los temas tratados y las propuestas realizadas”.

Arévalo valoró “el apoyo brindado desde las herramientas de ATE provincial y la Central Autónoma a la construcción de alianzas manifestada en Entre Ríos, con el objetivo de sacar a Argentina de la crisis provocada por el proyecto libertario liderado por Javier Milei”.

“Desde nuestro espacio levantamos una muralla de resistencia en las calles contra las políticas de ajuste. Y estamos uniendo, brazo a brazo, codo a codo, a todos los trabajadores, todos los sindicatos y todas las organizaciones sociales decididos a sacar al gobierno neofascista del poder"

El dirigente también volvió a denunciar “el robo de 26 billones de pesos por parte del Ejecutivo Nacional a la provincia de Buenos Aires.

Y definió a Milei como la contracara de Robin Hood: "le quita al pueblo para regalar el botín a los ricos”.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, señaló que el encuentro buscó construir "un gran frente a nivel nacional" capaz de torcer el rumbo económico del país y "una provincia que está totalmente estancada".

El plenario tuvo una masiva asistencia de afiliados y militantes de ATE, CTA y otros sindicatos y centrales sindicales, y reunió a las 17 seccionales que forman ATE en la provincia de Entre Ríos.