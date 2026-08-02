ATE Provincia de Buenos Aires estuvo presente como invitada en el plenario de militancia de ATE Entre Ríos, que se llevó a cabo en Concordia. El evento contó con la participación de Oscar Muntes, secretario general de ATE de la provincia anfitriona; Pedro Antonio Pérez, secretario general de ATE Concordia; Claudio Arévalo, secretario general de ATE Bs. As.; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma nacional; Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma Bs. As.; Mercedes Cabezas, secretaria adjunta del CDN; Gustavo Quinteros, secretario de organización del CDN; Mara Romero, secretaria de finanzas del CDP; Cesar Vilchez Rey, director de formación del CDP y Marcos Quiñones, miembro del CDN.
Por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires asistieron el Ministro de Trabajo, Walter Correa, y Claudia Lázaro, directora del mismo organismo. El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado en video. "Kicillof expresó su apoyo al plenario y subrayó la necesidad de que los trabajadores realicen todos los esfuerzos posibles para lograr la unidad y discutir las problemáticas concretas que atraviesa el pueblo."
Claudio Arévalo destacó “la relevancia de la unidad lograda, el alto nivel de representación política presente, la profundidad de los temas tratados y las propuestas realizadas”.
Arévalo valoró “el apoyo brindado desde las herramientas de ATE provincial y la Central Autónoma a la construcción de alianzas manifestada en Entre Ríos, con el objetivo de sacar a Argentina de la crisis provocada por el proyecto libertario liderado por Javier Milei”.
“Desde nuestro espacio levantamos una muralla de resistencia en las calles contra las políticas de ajuste. Y estamos uniendo, brazo a brazo, codo a codo, a todos los trabajadores, todos los sindicatos y todas las organizaciones sociales decididos a sacar al gobierno neofascista del poder"
El dirigente también volvió a denunciar “el robo de 26 billones de pesos por parte del Ejecutivo Nacional a la provincia de Buenos Aires.
Y definió a Milei como la contracara de Robin Hood: "le quita al pueblo para regalar el botín a los ricos”.
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, señaló que el encuentro buscó construir "un gran frente a nivel nacional" capaz de torcer el rumbo económico del país y "una provincia que está totalmente estancada".
El plenario tuvo una masiva asistencia de afiliados y militantes de ATE, CTA y otros sindicatos y centrales sindicales, y reunió a las 17 seccionales que forman ATE en la provincia de Entre Ríos.
ATE Buenos Aires participó en el Plenario de la Militancia de ATE Entre Ríos
ATE Provincia de Buenos Aires estuvo presente como invitada en el plenario de militancia de ATE Entre Ríos, que se llevó a cabo en Concordia. El evento contó con la participación de Oscar Muntes, secretario general de ATE de la provincia anfitriona; Pedro Antonio Pérez, secretario general de ATE Concordia; Claudio Arévalo, secretario general de ATE Bs. As.; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma nacional; Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma Bs. As.; Mercedes Cabezas, secretaria adjunta del CDN; Gustavo Quinteros, secretario de organización del CDN; Mara Romero, secretaria de finanzas del CDP; Cesar Vilchez Rey, director de formación del CDP y Marcos Quiñones, miembro del CDN.