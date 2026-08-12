El gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el intendente de Berazategui Carlos Balor pusieron en marcha las obras de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en Berazategui.

"Es una mañana de mucha alegría, porque estamos iniciando proyectos importantísimos. Como dijo Carlos Balor, en la sede de la UNAJ está Juan José Mussi porque él tenía el sueño de tener una Universidad en Berazategui", recalcó Kicillof.

Asimismo, el Gobernador subrayó: "Esta obra que desfinanció Milei la estamos iniciando junto al Municipio. Desde el Gobierno provincial se está licitando la segunda etapa. Milei cierra Universidades; la Provincia junto con sus Municipios hace Universidades. Esta es una política pública de ampliación del derecho a la educación para el pueblo bonaerense".

A su vez, Balor aseguró: "Juan José Mussi era un defensor de la educación pública como nuestro Gobernador, por eso gracias Axel Kicillof por acompañarnos siempre. Esta es tu visita N° 36; nunca un Gobernador vino tantas veces a Berazategui. Gracias por el compromiso que tenés con nuestros vecinos. Con esta sede, más berazateguenses podrán acceder a una educación universitaria cerca de sus casas. Sigamos creyendo en la educación pública, gratuita e igualitaria". Y agregó: "La obra contempla la construcción de un hall de acceso, recepción, áreas de apoyo para limpieza y depósito, núcleos sanitarios, aulas, bar con sector de esparcimiento y estudio, sala de profesores, área administrativa, oficina y oficina de Dirección".

El edificio de la sede de la UNAJ estará ubicado en Av. Padre Mugica y Colectora de la Autopista Buenos Aires - La Plata. Tendrá una superficie de 853,50 m2. Este nuevo espacio se suma a la propuesta del Centro Universitario de Berazategui (CUB) -ubicado en Diagonal Obispo Jorge Novak y 145-, que acerca la posibilidad de cursar materias introductorias a distintas carreras dictadas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la UNAJ.

De la actividad participaron, además, el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.