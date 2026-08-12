En el Senado de la Nación, Jorge Ferraresi se reunió con el senador José Mayans para dialogar sobre el debate fundamental que vive la Argentina en torno a la Ley de Tierras.

“El Estado tiene que democratizar el acceso al suelo y a la vivienda. Para ello debe planificar el desarrollo de suelo urbano, al servicio del pueblo y contra la especulación inmobiliaria. Lo hicimos en nuestro paso por el ministerio y compartimos esa experiencia para el presente y el futuro de la Nación”, explicó Ferraresi en sus redes sociales.