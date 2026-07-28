Una nueva tragedia enluta a una familia del sur del Conurbano. Un hombre oriundo de Quilmes y su hija fallecieron este jueves tras un siniestro vial en la ruta nacional 9 norte, a la altura de Las Peñas, en el departamento Totoral, a 106 kilómetros de la capital cordobesa.

El choque frontal entre el auto en el que viajaba la familia y una camioneta se produjo en horas de la tarde y terminó con dos víctimas fatales.

Las víctimas

Una de las personas fallecidas fue identificada como Nicolás Moscarda, de 32 años. Era licenciado en Educación y vivía en Quilmes.

Junto a él viajaba una de sus hijas mellizas, quien también perdió la vida en el lugar del hecho.

Su esposa, Johanna Peñaloza, permanece internada en el Hospital Vicente Agüero de Jesús María. Es oriunda de Quilmes y trabaja en atención al cliente en una

empresa de logística y transporte de encomiendas.

Según allegados, Nicolás y Johanna se habían conocido hace varios años en el movimiento scout. Eran padres de mellizas: una de ellas murió en el accidente y la otra continúa internada y lucha por su vida.

El hecho

El siniestro ocurrió sobre la ruta 9 norte, en jurisdicción de Las Peñas. Por causas que se investigan, el vehículo en el que se trasladaba la familia quilmeña colisionó de frente contra una camioneta.

Fuentes policiales y judiciales de Córdoba trabajan para establecer las circunstancias del choque.

La noticia generó profundo dolor en Quilmes, donde la familia era conocida por su participación en actividades comunitarias y educativas.