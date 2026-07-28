Un grave episodio de violencia dejó como saldo tres heridos de bala y dos lesionados por golpes en Bernal Oeste, luego de que un micro con hinchas del Club Atlético River Plate fuera atacado tras el partido que el equipo disputó el pasado sábado 25 de julio ante Barracas Central.

El hecho se produjo cuando la unidad que trasladaba a la filial de simpatizantes circulaba por la avenida Zapiola, a la altura del Arroyo Las Piedras, en jurisdicción de la Comisaría Quilmes Quinta.

Piedrazos, balacera y corridas a la vera del arroyo

De acuerdo con el parte oficial de las fuerzas de seguridad, la agresión comenzó cuando el colectivo fue interceptado por un grupo de hombres que se encontraba apostado a la vera del curso de agua. En ese punto se inició un cruce de agresiones en el que ambos sectores se arrojaron piedras de forma recíproca.

Sin embargo, la confrontación escaló dramáticamente cuando los sujetos del arroyo extrajeron armas de fuego y efectuaron múltiples disparos directos contra los simpatizantes:

Heridos por armas de fuego (H.A.F.): Daniel Arcángel Herrera (43): Presenta una herida de bala en la pierna derecha. Jonatan Reparte (36): Sufrió un impacto de proyectil en la pierna izquierda. Darío David Fernández (47): Resultó con un impacto de bala en el tobillo de la pierna derecha.

Lesionados por agresiones físicas: Gonzalo Insaurralde (32) y Walter Vehas (44): Fueron asistidos por politraumatismos producto de la lluvia de piedras que impactó contra el transporte.



Todos los afectados fueron derivados de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) Nº 17, ubicada en Bernal Oeste, donde recibieron las primeras curaciones de rigor y quedaron fuera de peligro.

Investigación en curso para dar con los agresores

El hecho fue comunicado a la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Quilmes, que abrió una causa caratulada “Lesiones en Riña” e impartió las directivas correspondientes para preservar la escena y recopilar elementos probatorios.

En este momento, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta de Quilmes se encuentra abocado al relevamiento de testigos y al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas del trayecto de avenida Zapiola para identificar y dar con el paradero de los agresores.