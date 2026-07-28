El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este lunes la ordenanza que declara "Ciudadano Ilustre Post Mortem del Partido de Quilmes" a Carlos Ernesto Taphanel, en reconocimiento a su trayectoria periodística, su militancia por los derechos humanos y su compromiso con la comunicación popular.

La iniciativa, debatida en la Sala de Comisiones el 22 de julio, fue acompañada por todos los bloques y contó con la presencia de familiares, colegas y representantes del Círculo de la Prensa Regional.

"Siempre supo de qué lado ponerse"

Durante la sesión, el concejal Ezequiel Arauz destacó la figura de Taphanel y remarcó su coherencia profesional y política.

"Merecido reconocimiento que fue acompañado por sus colegas trabajadores de prensa. Tafa siempre dijo desde qué lugar hablaba, nunca negó su pertenencia al peronismo pero eso no le impidió llevar adelante su labor con profesionalidad", expresó Arauz.

Y agregó: "Fue crítico de todos los gobiernos, tuvo esa coherencia, que se pone de manifiesto en que su distinción como Ciudadano Ilustre post mortem fue acompañada por todos los bloques".

En su discurso en el recinto, el edil subrayó: "Taphanel siempre supo de qué lado ponerse, del lado de los trabajadores y los sectores populares".

Qué establece la ordenanza

1. Declara "Ciudadano Ilustre Post Mortem del Partido de Quilmes" a Carlos Ernesto Taphanel, en el marco de la Ordenanza N° 14145/2024 "Régimen de Honores".

2. Entrega las distinciones correspondientes a sus familiares directos.

3. Autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

El proyecto lleva la firma de 14 concejales: Ezequiel Arauz, Lorena Aguirre, Ramón Arce, Florencia Báez Brezovec, Vanina Cámpora, Gabriel Fiori, Pedro Gómez, Florencia Hernández, Gabriel Ibarra, Karina Jara, Berenice Latorre de Caro, Mari Luz Mendoza, Soto y Eva Torres.

Presentes en la sesión

Estuvieron en el recinto Brenda Arnold, su esposa, y Joaquín, uno de sus hijos. También acompañaron los periodistas Francisco Duque, Gustavo Orlando y Alberto Moya.

La declaración contó además con el beneplácito formal del Círculo de la Prensa Regional.