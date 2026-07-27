En horas, el Concejo Deliberante de Quilmes declarará Ciudadano Ilustre Post Mortem del Partido de Quilmes a Carlos Taphanel al fallecido periodista quilmeño.

En el articulado del proyecto de ordenanza que tratará en horas el Concejo Deliberante, se destaca: “En reconocimiento a su intachable trayectoria periodística, su militancia por los derechos humanos y su inquebrantable compromiso con la comunidad popular y los sectores populares de nuestro Distrito”.

Asimismo, el HCD autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la concreción de esta distinción.