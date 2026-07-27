El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, el quilmeño Aníbal Fernández, habló de la interna del peronismo en la puerta de la Gobernación, sin pelos en la lengua defendió a CFK, habló del armado de listas, y marcó su posición.

“Cristina no puede ser candidata. Esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pies ni cabeza no le permite presentarse”, afirmó Aníbal en diálogo con Diagonales.

Además, cuestionó las consignas que impulsan una eventual postulación de la expresidenta: “¿Qué quieren inventar? ¿Qué van a meter una lista para que aparezca un oficio que diga que no puede actuar? Es estúpido, yo no hago esas cosas”.

También, aseguró: “A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice ‘Cristina libre’. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien mande a hacer un cartel”.