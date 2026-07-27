Lanús Gobierno informa que más de 60 mil vecinos y vecinas ya se acercaron a disfrutar de las múltiples iniciativas deportivas, culturales y recreativas que forman parte de la propuesta “Universo Aventura Lanús” por las vacaciones de invierno en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, que continuará vigente todos los días hasta el domingo 2 de agosto, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita.

Esta iniciativa cuenta con ocho puntos distribuidos a lo largo del Parque: Aldea de los Peques, Reino de los Gigantes, Espacio Infinito, Metrópolis Juves, Isla Recreo, Portal Ambiental, Territorio Extremo y Tierra de las Artes. Para conocer el detalle preciso del cronograma, los interesados e interesadas pueden ingresar en: https://www.lanus.gob.ar/UNIVERSOAVENTURA.

La Aldea de los Peques es una zona destinada a las primeras infancias, hasta cinco años de edad, con juegos didácticos y recreativos para que niños y niñas compartan propuestas grupales e interactivas. Por su parte, el Reino de los Gigantes está destinado a partir de los cinco años y consta de un circuito dinámico de inflables que ofrece una combinación única de diversión y desarrollo físico.

La propuesta Espacio Infinito se impulsa como un espacio de descanso y regulación emocional con muebles como almohadones y carpas de tipo individual, además de objetivos de regulación sensorial. La misma no tiene límite de edad.

La Metrópolis Juves, pensada para chicas y chicos de 13 a 18 años, es un lugar especialmente diseñado para que disfruten con juegos, muestras, actividades deportivas y desafíos para todos los gustos: competencias de freestyle y skate, búsqueda del tesoro relámpago, carreras de obstáculos y el divertido desafío de “El Piso es Lava”. Además, se lleva adelante el programa “Mejor Hablar de Ciertas Cosas”, que invita a las juventudes a compartir sus ideas, inquietudes y proyectos, con el objetivo de generar un espacio de participación donde puedan ser escuchados, acompañados y se conviertan en protagonistas de la comunidad que quieren construir.

En la Isla Recreo, los vecinos y las vecinas tienen la posibilidad de aprovechar esta zona de descanso y mateada para compartir en familia y relajarse entre juego y juego durante las tardes de vacaciones de invierno. La propuesta incluye también actividades recreativas elaboradas por los grupos de scouts de Lanús. No tiene límite de edad.

En el Portal Ambiental, se realizan talleres y juegos grupales abiertos a todas las edades, vinculados al aprendizaje y las aventuras ambientales; y en el Territorio Extremo, chicas y chicos desde los cinco años de edad pueden disfrutar de un conjunto de atracciones como tirolesas entre los árboles del Parque, puentes colgantes y escalada de muros. También cuenta con juegos y dinámicas grupales.

En la zona del Anfiteatro Natural se concreta la iniciativa “Tierra de las Artes”, donde hay espectáculos de teatro sin distinción de edad todos los días en dos horarios, a las 14 y a las 16.