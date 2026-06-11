En la tarde del jueves, durante la séptima Sesión Ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús declaró de Interés Legislativo el “Torneo Apertura Copa Nacional 2026” de Taekwondo ITF, que se llevará a cabo el próximo 26 de julio. La iniciativa reconoce la importancia del deporte como herramienta de formación, integración y desarrollo para la comunidad.

Asimismo, el cuerpo aprobó la declaración de interés educativo, cultural y comunitario del proyecto “Voces Sublevadas”, llevado adelante por la Escuela Superior Municipal de Música, destacando su aporte a la formación, la expresión artística y la construcción de identidad cultural en nuestra comunidad.

Por otra parte, se aprobó la imposición del nombre “Salón de los Pasos Perdidos - Intendente Manuel Quindimil” al histórico salón del edificio donde actualmente funciona el Honorable Concejo Deliberante de Lanús. La medida busca homenajear a una de las figuras políticas más relevantes de la historia del distrito, cuya trayectoria dejó una profunda huella en la vida institucional de la ciudad.

Con el objetivo de fortalecer las políticas de movilidad y seguridad vial, se aprobó además la creación del Cuerpo de Ordenamiento Urbano, que permitió la recategorización de 80 trabajadores del área. Una herramienta destinada a fortalecer las tareas de prevención, control y organización del tránsito en el ámbito local.

Asimismo, a partir de una presentación impulsada por vecinos y vecinas del distrito, el cuerpo expresó su repudio al avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), manifestando su preocupación por el impacto que una medida de estas características podría tener sobre el acceso a un servicio esencial para la comunidad.

Al término de la sesión, se realizaron homenajes a distintas figuras y acontecimientos que forman parte de la memoria cultural y política de nuestro país. Por un lado, se recordó a Carlos “El Indio” Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, destacando su legado artístico y cultural, que marcó a generaciones y forma parte de la identidad musical argentina.

Asimismo, se rindió homenaje a las víctimas de los fusilamientos de junio de 1956, recordando a los militantes asesinados en Lanús durante la resistencia a la dictadura que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A casi siete décadas de aquellos hechos, se destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por sus convicciones y por la defensa de la democracia.

También se realizó una mención especial por el 120° aniversario de la fundación del Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada, destacando su historia construida con esfuerzo, identidad barrial y la pasión de generaciones de vecinos y vecinas que hicieron de la institución un símbolo del deporte y la vida social de nuestra ciudad.

En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa acompañando iniciativas que promueven el fortalecimiento de la identidad institucional, el desarrollo deportivo y cultural, y la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad, entendiendo que la memoria, la cultura y la participación son pilares fundamentales para construir una ciudad más integrada y con mayores oportunidades para todos y todas.