Un operativo de alta complejidad del Grupo Especial Halcón culminó este miércoles 11 de junio con la detención de un hombre de 39 años que mantenía cautiva a su hija de 19 años en una vivienda de Bernal Oeste. No se registraron heridos de gravedad.

El hecho comenzó en una finca de la calle Pilcomayo, casi 163, cuando efectivos de la DDI de Quilmes llegaron al lugar tras alertas del Centro de Emergencias del Municipio y llamados al 911. Al arribar, vieron escapar a Sol Morena C., de 19 años, en muletas. La joven denunció que su padre, Matías C., la amenazaba de muerte con armas de fuego y la obligaba a comercializar estupefacientes.

Ante la peligrosidad del sindicado —sobre quien pesaba un pedido de captura activa desde mayo por portación ilegítima de arma de guerra— el fiscal de la UFI N°6 de Quilmes ordenó el cerrojo. Como en el interior seguía retenida una segunda mujer, se convocó a negociadores y al Grupo Halcón.

Tras evacuar a la otra víctima, y ante la negativa del hombre a rendirse, las fuerzas tácticas ingresaron con gases lacrimógenos y lo redujeron. El detenido estaba armado y bajo efectos de estupefacientes.

Arsenal y ropa policial

En el allanamiento secuestraron una pistola calibre 9mm con numeración de Policía Federal Argentina cargada, un revólver calibre .32, cerca de 80 municiones de varios calibres y un cargador de fusil FAL. También incautaron un chaleco táctico tipo “molle”, indumentaria oficial con insignias de la Policía de la Ciudad con rango de Oficial, dinero en efectivo y celulares para peritar.

Matías C. quedó detenido en celda de máxima seguridad e imputado por “privación ilegal de la libertad agravada, portación ilegal de arma de guerra y de uso civil, lesiones por violencia de género y resistencia a la autoridad”.