Así, este sábado 15 y domingo 16, además de los foodtrucks y de la feria gastronómica y de emprendedores sobre la avenida Carlos Pellegrini y la plaza de Aristóbulo del Valle, las jornadas volverán a contar con una nueva edición del Festival Somos Quilmes, con la actuación en vivo de artistas y grupos musicales locales en el escenario montado en la intersección de las avenidas Vicente López y Pellegrini, que tendrá el sábado 15 el cierre a puro pop y cumbia de Valentino Merlo, y el domingo 16, todo el rock de Caballeros de la Quema.

De esta manera, el sábado 15, de 13 a 23, previamente se presentarán el Ballet Folclórico Amaicha; el Ballet Municipal Quilmes; La Congorosa; El Taller de Canto de Florencia Suárez; Mil Mandalas; Los Lugareños; Tropilleros; Oscar Ocaño; Sindicato del Groove; Ale Vega y Juan Manuel; La Nueva Fuerza, y DJ Pipo.

Mientras que el domingo 16, también de 13 a 23, actuarán en vivo Revolución Gaucha; Al Gran Capitán; La Banda del Taller; clase abierta de ritmos latino con Valeria Delzart; Tramados; Bien Nosotros; Surversivos; Agustín Ronconi y La Pueblada; Nada el Pájaro; Cordero Atado; Alaroyé; Criminal Tango; La Covacha y Autos Robados.

En este contexto, hasta el 27 de agosto, se desarrollará una amplia agenda educativa, que estará compuesta por charlas y actividades en las escuelas públicas del distrito de todos los niveles y las distintas sedes culturales del Municipio, con el eje en Quilmes 360, historia, pasión y memoria. El objetivo de las mismas es hacer hincapié en la historia de Quilmes, mencionar y recorrer sus barrios y lugares emblemáticos, conocer las personalidades, figuras y protagonistas quilmeños, la identidad y sus raíces, memoria y derechos humanos, su arte y literatura, y muchas expresiones culturales e históricas más.

También los museos locales serán sede de diferentes eventos artísticos y culturales, con danza, teatro y música que están ligados a las raíces del ser quilmeño y su identidad.

Mientras que el domingo 16, desde las 9, será el turno de la Carrera Quilmes, con pruebas de 10K, 3K y la nueva carrera infantil de 1K, que se llevará adelante en la ribera local. También en materia deportiva, se pondrá en juego la Edición 2026 de la Copa Ciudad de Quilmes, a partir del domingo 9 y hasta mediados de septiembre, con la participación de distintos clubes del distrito. en diferentes disciplinas deportivas federadas, como tenis, handball, rugby, natación, ciclismo, vóley y básquet.