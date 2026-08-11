El jueves abre la 19° Feria Nacional Berazategui Artesanías, con más de 500 artesanos y artesanas de todo el país. Como todos los años, será en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), de 15.00 a 21.00. Se la podrá visitar hasta el lunes 17 de agosto inclusive, con entrada libre y gratuita.

La propuesta cultural, impulsada por el intendente Carlos Balor y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, albergará el XIX Encuentro Nacional de Artesanos y la XXXIV Feria de Maestros y Aprendices, consolidándose como uno de los eventos culturales más representativos del distrito.

Asimismo, participarán instituciones dedicadas a promover y preservar el trabajo artesanal. Estarán representadas diversas expresiones del arte tradicional, urbano y de pueblos originarios.

Quienes recorran la Feria podrán apreciar y adquirir piezas únicas realizadas en cerámica, metal, cuero, papel, vidrio, además de fibras vegetales y animales, elaboradas mediante técnicas tradicionales y contemporáneas.

En las cinco jornadas habrá expositores de joyería, marroquinería, alfarería, platería, talabartería, cestería, soguería, cuchillería, juguetería artesanal y muchas otras especialidades, en un espacio que año tras año promueve el intercambio de saberes y la difusión de los oficios artesanales.

Con una trayectoria consolidada, la Feria Nacional Berazategui Artesanías fue declarada de Interés Provincial y Municipal. También fue distinguida con el Sello de Calidad "Directrices de gestión turística para ferias de artesanías", entre 2015 y 2017, reconocimiento que destaca la excelencia de su organización y la calidad de su propuesta.

Para conocer más actividades culturales de la Municipalidad de Berazategui, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.