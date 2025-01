El Municipio de Quilmes informa que, con una masiva participación, comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano 2025, que está destinado a estudiantes de escuelas de gestión pública del distrito, de 3 a 18 años. La inscripción continúa abierta durante todo el mes, de 8.30 a 12.30, en las respectivas sedes y establecimientos educativos.

Desde la organización, detallaron que la asistencia a cada espacio abierto puede hacerse por cercanía, y no tiene que corresponder necesariamente con la institución en la que el/la estudiante se encuentra matriculado/a. Además, el Municipio aportará materiales deportivos y de librería para el funcionamiento del programa.

Los equipos directivos y docentes destacaron la propuesta. Silvana Acuña, directora de la Escuela Primaria Nº 8 de Quilmes, comentó: “Los chicos están felices porque es una verdadera colonia de vacaciones. Están organizados por franjas etarias, tenemos un cronograma de pileta y después hay actividades y juegos que hacen los profes”.

Por su parte, Ivana González, directora de la Escuela Primaria Nº 71, destacó el trabajo del Municipio y afirmó: “Está bueno que se piensen este tipo de propuestas para los nenes que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones y que termina la escuela y queda un mes como a la deriva, garantizándoles el tema del desayuno y el almuerzo a cada uno de ellos, que también es bastante importante hoy en día”.

En tanto, Martín Cisterna, profesor de Educación Física, aseguró: “Es muy importante para los chicos que las escuelas estén abiertas y que puedan acceder a estas actividades lúdicas y acuáticas que son tan refrescantes en el verano”.

Los chicos y chicas también expresaron su alegría por formar parte de este programa. Mateo, de 11 años, señaló: “La estoy pasando bien, excelente, porque me divierto con todos mis compañeros, hago nuevos amigos y también me encuentro con gente que vive cerca de mi casa. Primero nos metimos a la pileta, después nos fuimos a jugar al fútbol y al quemado, y ahora nos dieron un descanso para comer”.

Las sedes centralizadas son: el Polideportivo Municipal de Quilmes (avenida Vicente López y Lafinur), la Escuela Agraria (Laprida y avenida La Plata), la sede de la UOM (Camino General Belgrano 3803) y el Club Argentino Quilmes (Cevallos 550). Y participan más de 20 establecimientos educativos: en Bernal Oeste, las Escuelas Primarias Nº 25, Nº 31, Nº 33, Nº 65, Nº 72 y Nº 78; en Don Bosco, las Nº 42 y 61; en Ezepelta Este, las Nº 49 y 67; en Quilmes Este, las Nº 10 y Nº 29; en La Ribera, la Nº 79; en Ezpeleta Oeste, las Nº 34, Nº 39, Nº 69, Nº 74 y Nº 85; en Quilmes Oeste, las Nº 22, Nº 26, Nº 27, Nº 35, Nº 37, Nº 68 y Nº 87; en La Florida, la Nº 51; en La Paz, la Nº 76; en Los Eucaliptos, la Nº 59; y en Solano, las Nº 4, Nº 32 y Nº 80.

El Programa Escuelas Abiertas en Verano es impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, e incluye actividades recreativas, deportivas y acuáticas. La iniciativa también prevé la continuidad del servicio alimentario escolar. En enero del año pasado en Quilmes más de 3 mil niños y jóvenes participaron de esta propuesta.