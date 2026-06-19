Sigue ejecutándose el Plan de Pavimentación 2026 - 2027 en diferentes barrios del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, peatonal, brindar mayor seguridad vial y lograr la ciudad que los vecinos y las vecinas se merecen.

En ese marco, durante los últimos días se desplegaron tareas de repavimentación en la calle Río de Janeiro en el tramo entre Quintana y Miguel Cané, al igual que entre Guido Spano y Castro Barros. A su vez, se realizó bacheo sobre Almeyra entre Álvarez Thomas y San Lorenzo, entre otros.

Actualmente ya se intervinieron más de 30 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, con 11 frentes de obra que están activos diariamente: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

En referencia al Plan, durante el período 2024 – 2025 se concretaron 190 mil metros cuadrados de asfalto comprendidos en 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En la actual etapa 2026 – 2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.