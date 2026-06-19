Fuentes cercanas a este medio señalaron que la edil libertaria de Quilmes Estefanía Albasetti recibirá en horas la visita del cartero.

Por carta documento, su par Daniela Ferreyra exige que la libertaria se retracte públicamente de las acusaciones realizadas semanas atrás en plena sesión del Concejo Deliberante de Quilmes. Hecho por el cual, el cuerpo ultima el armado de la Comisión Especial en la que tratará la denuncia, que de encontrarse culpable será sancionada por el legislativo quilmeño.

Sin retractación, Albasetti será denunciada en la Justicia.