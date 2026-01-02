El intendente de Berazategui, Carlos Balor, llevará a la empresa Edesur a la Justicia debido a los reiterados cortes de energía eléctrica registrados en la ciudad durante los últimos días.

Cabe recordar que en Berazategui los cortes de luz afectan directamente el suministro de agua potable, ya que el servicio se presta mediante pozos que funcionan con bombas eléctricas, lo que agrava el impacto sobre los vecinos.

En este marco, el jefe comunal solicitará la habilitación de la feria judicial para poder presentar la denuncia de manera inmediata, con el objetivo de que se restablezca el servicio eléctrico en forma urgente y se intime a la empresa a realizar las obras necesarias para garantizar un suministro estable y continuo.

Al igual que Juan José Mussi, quien anteriormente también llevó a Edesur ante la Justicia, su sucesor seguirá el mismo camino con la expectativa de obtener una respuesta favorable por parte del Poder Judicial.

En tanto, el Concejo Deliberante de Berazategui expresa su total acompañamiento a la decisión del intendente municipal, Carlos Balor, de llevar a la empresa Edesur ante la Justicia, frente a los reiterados y prolongados cortes de energía eléctrica que afectan a distintos barrios del distrito.

Los concejales del bloque adhieren al reclamo impulsado por el jefe comunal y respaldan firmemente a los vecinos y vecinas de Berazategui que vienen padeciendo esta situación, la cual impacta de manera directa en su calidad de vida y en el acceso a servicios esenciales, como el suministro de agua potable. Cabe destacar que en Berazategui el servicio de agua se brinda a través de pozos, los cuales dependen del funcionamiento de bombas eléctricas y se ven paralizados ante la falta de energía.

Asimismo, el Bloque Justicialista exige el restablecimiento inmediato del servicio eléctrico y la realización de las obras necesarias para garantizar una prestación segura, continua y eficiente, tal como corresponde a una empresa concesionaria de un servicio público esencial.