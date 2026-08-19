El intendente Carlos Balor participó de la presentación de la Lista 1 de la CTA Autónoma de Berazategui, realizada en la sede de ATE local. En la jornada también se descubrieron las placas que imponen el nombre de Germán Abdala a la Seccional ATE Berazategui y de Saúl Edolver Ubaldini al Centro de Jubilados de la institución. Del acto participaron dirigentes sindicales, representantes de organizaciones gremiales y autoridades municipales.

“Como nos enseñó el Dr. Juan José Mussi, el camino es la unidad. En Berazategui vamos a seguir acompañando a las trabajadoras y los trabajadores, porque en los momentos difíciles siempre hay que estar al lado de nuestra gente. Cuenten con el Municipio, como siempre lo hizo Juan José y como lo vamos a seguir haciendo nosotros”, expresó Carlos Balor durante su discurso.

Por su parte, el secretario general de ATE Berazategui, Carlos Acosta, manifestó: “Estamos construyendo una CTA cada vez más fuerte y amplia, con el respaldo de los trabajadores y de todos los sectores que quieran defender los derechos de nuestro pueblo. Este acompañamiento permanente del Municipio nos da la confianza para seguir fortaleciendo la unidad y trabajar por un futuro mejor para las y los trabajadores”.

En tanto, el secretario adjunto de SUTEBA Berazategui y candidato a secretario adjunto de la CTA Autónoma local, Omar Hernández, destacó: “Este fue un acto profundamente unitario. La unidad que hoy expresamos en esta Lista debe ampliarse a todos los sectores para defender los derechos del pueblo. Como decía el Dr. Juan José Mussi, no alcanza con pedir la unidad: hay que exigirla. Esa continuidad hoy también se refleja en este acompañamiento del intendente Carlos Balor”.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a dos referentes históricos del Movimiento obrero argentino, en cumplimiento de las resoluciones N° 81 y N° 121 del Honorable Concejo Deliberante local. Es así que la Seccional ATE Berazategui pasó a llevar el nombre de Germán Abdala, dirigente sindical, militante peronista y diputado nacional que dedicó su vida a la defensa de los derechos de las y los trabajadores del Estado. Además, el Centro de Jubilados de la institución fue denominado “Saúl Edolver Ubaldini”, en reconocimiento al histórico líder sindical que encabezó la resistencia del movimiento obrero argentino y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores y la democracia.

Entre los principales protagonistas del acto, también estuvieron el secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi; y la secretaria de formación de ATE Nacional, Vanina Rodríguez.