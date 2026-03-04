El titular del Concejo Deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco, participó junto a concejales de distintos bloques del cuerpo legislativo, del acto de inicio del ciclo lectivo para los 124 cadetes que ingresaron a la Escuela de formación policial de Avellaneda

Se trata de una fuerza local que articulará acciones con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia. En su creación se destaca que tendrá equipamiento de última tecnología, armas no letales y una formación enfocada en las técnicas de defensa personal y bioseguridad.

El intendente Ferraresi agradeció el apoyo del Concejo Deliberante a esta propuesta que fue aprobada con el voto de 21 de los 24 concejales de la ciudad y expresó que el municipio invertirá 10 mil millones de pesos por año para acompañar el esfuerzo que hace la Provincia en materia de seguridad.

Por su parte Axel Kicillof remarcó el abandono del gobierno nacional a las políticas de seguridad y la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios: “La motosierra y el ajuste no cuidan a nadie.”

Además los funcionarios firmaron un Convenio Específico de Asistencia Técnica entre la Provincia y la Municipalidad de Avellaneda para apoyar el funcionamiento de esta Policía Municipal.

En el acto estuvieron presentes también la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros Javier Alonso y Carlos Bianco; los jueces federales, Ariel Lijo, Luis Armella y Jorge Rodríguez, además del Fiscal General de Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro; la diputada Provincial, Romina Barreiro, además de funcionarios judiciales, provinciales y del ejecutivo local.