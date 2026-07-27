La Ciudad apoya la industria audiovisual con “BA Producción Internacional”, un programa de incentivos que promueve el cine, atrae inversiones, genera empleo y consolida a Buenos Aires como un polo de producción a nivel mundial.

Es para producciones audiovisuales con financiamiento internacional, realizadas en la Ciudad, mediante un reintegro de hasta el 25% de los gastos. En esta cuarta edición se presentaron 13 proyectos y fueron elegidas la serie de animación _Mafalda_ y las películas _El sobrino_, _Estúpidamente tuyo_ y _Un muerto y medio_.

Las producciones seleccionadas accederán a un reembolso de los gastos realizados en la Ciudad, en una industria que genera más de 44 mil puestos de trabajo, con 500 productoras y una inversión privada de $46 mil millones. El impacto positivo se expande sobre el turismo, la gastronomía, el transporte, la hotelería y los servicios vinculados a la actividad audiovisual. Por cada dólar que se reintegra se traccionan 16,6 dólares en la economía. Las 21 producciones elegidas en las cuatro ediciones representaron un beneficio de 71,3 millones de dólares e impulsaron más de 19 mil puestos de trabajo.

“Para nosotros el cine es una industria estratégica y uno de los grandes motores del desarrollo económico de la Ciudad. Nos da la gran oportunidad de exponernos al mundo de una manera maravillosa”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con los beneficiados en la confitería La Ideal, en el centro porteño. Y agregó: “Seguirán los cambios con las nuevas tecnologías, pero algo es seguro: hoy tenemos que estar nosotros como Estado. No entorpecer ni dirigir, pero sí acompañar con incentivos”.

En ediciones anteriores recibieron el beneficio las series _El Eternauta, Envidiosa y División Palermo_, y las películas _Homo Argentum, La Casaca de Dios y Parque Lezama_, entre otras.

Jorge Macri agregó: “La industria del cine y audiovisual es mucho más amplia de lo que se ve en pantalla. Y va a crecer de manera horizontal hacia distintas verticales que se van a ir moviendo de manera muy potente. Nosotros desde la Ciudad vamos a ayudarlos en todo”.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y su par de Cultura, Gabriela Ricardes. También participaron representantes de la industria como Gastón Gorali (gerente/socio) por Mundoloco; Matías Mosteirin (gerente/socio), Morena Moreno Ruiz (productora) y Diego Copello (productor) por K&S; Ignacio Rey (gerente/socio), Rocío Gort (gerente/socio), Federico Peña (director de producción) y Marcos Carnevale (director) por Leyenda Films; Hugo Lauria (director de producción) por Argentina Sonó Film; y Juan José Méndez (Global Affairs) y Matías Cañelas (responsable de Finanzas) por Netflix.

BA Producción Internacional es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño para atraer inversiones, fomentar las coproducciones nacionales e internacionales y fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como uno de los principales destinos audiovisuales de Latinoamérica.

"Cada producción realizada en Buenos Aires genera inversión privada, crea empleo de calidad y moviliza una extensa cadena de valor”, afirmó el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi. Y agregó: “Las producciones proyectan nuestra identidad al mundo: cada serie o película que se filma en Buenos Aires es una oportunidad más para mostrar el enorme potencial de la Ciudad".

La convocatoria se realizó en abril y recibió proyectos de series y largometrajes de ficción, documentales, animación y efectos visuales (VFX), así como programas de entretenimiento, ejemplo de la diversidad y el potencial de la industria audiovisual local. Los proyectos seleccionados fueron:

▪️ Mafalda – Serie de animación-VFX

_Productora Mundoloco CGI - Plataforma Netflix_

Dirección y guión: Juan José Campanella. Elenco: Gastón Gorali, Esteban Seimandi, Marcela Guerty, Juan Vera, Roberto Moldavsky y Dalia Gutmann.

▪️ Estúpidamente tuyo- Película de largometraje de ficción

_Productora Leyenda Films - Plataforma Columbia_

Dirección y guión: Marcos Carnevale. Elenco: Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos, Laura Fernández, Julieta Cardinali y Osvaldo Santoro.

▪️ Un muerto y medio – Película de largometraje de ficción

_Productora Argentina Sono Film - Plataforma HillCrest - Exhibición Mundial: Buena Vista Internacional (Disney)_

Director: Ariel Winograd. Elenco: Guillermo Francella, Adrián Suar, Arturo Puig, Flavia Palmiero, Fernanda Mistral, Rodolfo Ranni, Agustina Cherri, Juan Minujin, Gustavo Bassani, Rodrigo Noya y Daniel Araoz.

▪️ El Sobrino – Película de largometraje de ficción

_Productora K&S Films - Plataforma Netflix_

Dirección y guión: Damián Szifron. Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luan Adler Fuks, Valeria Lois, Rita Cortese, Luisana Lopilato, Vicent Macaigne y Franco Nero.