El Gran Parque de Juegos se podrá disfrutar hasta el sábado 1 de agosto, todos los días de 10 a 15. El predio cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, carpa de circo, samba, simulador 5D, reloj loco, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

Además del Gran Parque de Juegos, las actividades se llevan adelante en otras sedes culturales de la Comuna, por las que ya pasaron más de 37.000 quilmeños y quilmeñas, como el Teatro Municipal, la Casa de las Culturas, el Espacio INCAA Quilmes, el Centro Cultural Mercedes Sosa, el Museo Histórico Fotográfico, el Museo Almirante Brown, el Museo Roverano, el Museo del Transporte, la Biblioteca Domingo Sarmiento, el CPC Amaicha, el CPA Leonardo Favio y el Centro Cultural y Biblioteca IAPI, entre otros espacios municipales.

La agenda de invierno en el Municipio de Quilmes contempla más de 400 propuestas culturales, recreativas y educativas, con entrada libre y gratuita, que se desarrollarán hasta el domingo 2 de agosto en los citados espacios culturales del distrito. La oferta incluye funciones de teatro, cine, títeres, circo, música y danza, además de talleres y experiencias participativas destinadas a chicos, chicas y familias.

La programación completa, con días y horarios, se encuentra disponible en: www.quilmes.gov.ar/agenda.