Se realizó una nueva Jornada del Ciclo Salud en Movimiento, que la Municipalidad de Berazategui -por impulso del intendente Carlos Balor- lleva adelante en distintos puntos de la ciudad. Esta vez, en la Plaza Pato Ganso de la localidad de El Pato, los vecinos y vecinas accedieron a vacunación del Calendario Nacional obligatorio, control de signos vitales, capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y leche en polvo.

Andrea Formigo, integrante del equipo de capacitaciones de la Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal, aseguró: “Estas jornadas las realizamos todos los domingos en distintos espacios públicos de Berazategui. Es importante que los vecinos y vecinas se acerquen para hacerse controles, vacunarse y recibir información”.

Este es un servicio gratuito brindado por la Secretaría de Salud Pública e Higiene del Municipio de Berazategui, con el fin de descentralizar la atención para beneficio de la comunidad.

Para obtener más información, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/salud.