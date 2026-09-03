El Centro de Jubilados "Centro de Vida" festejó su 27° aniversario y allí estuvo el intendente de Berazategui, Carlos Balor, celebrando junto a vecinos y vecinas.

"Felicitaciones por esta hermosa reunión. Es muy lindo ver a integrantes de otros Centros participando de este aniversario. Ésta es la unión que fomentaba Juan José Mussi. Seguimos su legado", subrayó Balor.

En tanto, el presidente de Centro de Vida, Carlos Navarro, expresó: "Bienvenido Intendente. Es una gran alegría que esté con nosotros, compartiendo este día junto a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan. Muchas gracias a todos por visitarnos".

Del aniversario también participaron integrantes del Gabinete municipal.