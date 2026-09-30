Una comedia sobre lo que queda después del amor, protagonizada por Julieta Zylberberg y Gadiel Sztryk.

El viernes 2 de octubre a las 20.30 hs., el Teatro Roma de Avellaneda recibirá a “Carrera de Fondo”, una obra que retrata las consecuencias de una separación y todo aquello que permanece cuando una pareja deja de ser tal.Un relato que encuentra humor en una situación reconocible y pone en escena, con dos grandes intérpretes, esa zona difícil de ordenar que queda después de una ruptura.

Cuenta con la actuación de Julieta Zylberberg y Gadiel Sztryk, sobre un texto original de Nadine Lifschitz y dramaturgia y dirección de Mariana Chaud.

Entradas a la venta por $ 30.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.