Sin excepción octubre comenzará con subas de tarifas en colectivos, subte, peajes, agua, energía, otros. A partir de mañana, viajar en transporte público será más caro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se actualizará el 3,7% las tarifas.

El boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48. Quienes paguen con SUBE continuarán abonando según los tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el pago.

En el subte, el viaje aumentará de $1.753 a $1.817 desde octubre. Y se informó que seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente.

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán una suba del 3,7% desde octubre. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia subirá de $2.773,69 a 2.820,85 pesos.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó que en octubre habrá un aumento promedio del 2,46% para los usuarios residenciales de gas de todo el país. El cálculo contempla, entre otros factores, la suba del 1% registrada por el precio del gas como consecuencia de la variación del tipo de cambio, a lo que se suma un salto del 1,9% sobre el componente de “transporte y distribución”.

En lo que respecta a las boletas de luz, hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, Enrege comunicó que habrá una suba del 2,41% sobre el componente “distribución” de Edenor y un incremento de 2,34% para el mismo ítem de Edesur. Además, podría sumarse un ajuste del precio mayorista, algo que la Secretaría de Energía comunica usualmente en los últimos días del mes previo.

El agua, la tarifa para la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentará 2,17% en octubre, según la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial. Para el mes se proyecta una factura media mensual, sin impuestos, de $38.002,57 para los usuarios residenciales con agua y cloaca. En los últimos 12 meses, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el aumento acumulado es de 41,37%, mientras que en lo que va de 2026, de enero a octubre, la suba es de 33,25 por ciento.