Con un paro de 72 horas, los sindicatos universitarios reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena al Gobierno a actualizar los salarios del personal de la educación superior, según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Conadu y Conadu Histórica (Conaduh) exigen a la gestión de Javier Milei que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios.

La medida de fuerza se lanzó ante la resistencia del Gobierno a acatar lo resuelto por los otros dos poderes: el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus distintas instancias que ordenan a actualizar los haberes docentes en 33,4% sobre el último salario percibido, y que se aplique luego el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses posteriores.