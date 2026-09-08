El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Sociedad de Fomento José María Freire, donde se desarrolla el Curso Municipal de Pastelería. Allí, dialogó con los estudiantes y se interiorizó sobre sus objetivos a la hora de sumarse a esta capacitación gratuita que brinda el Municipio, a través de la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Junto a los y las participantes del curso, el Intendente decoró muffins de chocolate y compartió una jornada de aprendizaje y producción, donde los vecinos y vecinas presentes también pusieron en práctica los conocimientos incorporados mediante la elaboración de una torta multicolor.

“Esta propuesta brinda herramientas y conocimientos para que más vecinos puedan capacitarse y desarrollar nuevos proyectos. Acompañar su formación es construir una ciudad con más oportunidades para todos”, expresó Carlos Balor.

Por su parte, la profesora Diolinda Rivero -a cargo del Curso- comentó: “Tuvimos la alegría de recibir al intendente Carlos Balor, quien pudo elaborar sus muffins. Los decoró, los probó... Y esto nos motiva mucho. Él se acercó a compartir con nosotros; estamos súper felices. Es un orgullo contar con tantos vecinos y vecinas participando en esta capacitación”.

Esta iniciativa se enmarca en una política municipal que impulsa cursos gratuitos de formación en los barrios, acercando herramientas y conocimientos a vecinos y vecinas. Las capacitaciones comenzaron en 2008 y, desde entonces, alrededor de 30.000 berazateguenses ya se formaron en distintos oficios.