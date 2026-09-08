Organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, entre hoy y mañana se realiza en La Plata la cuarta edición, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

En su primera jornada el gobernador Axel Kicillof, agradeció la concurrencia de intendentes e intendentas y secretarios de Producción de más de 100 municipios. El encuentro contó con la presencia de la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra.

Bajo el lema “El valor de producir”, el Congreso Productivo Bonaerense es un espacio para la exposición, debate e intercambio sobre los desafíos que afronta la provincia de Buenos Aires para su consolidación como el corazón productivo del país.

Junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y al intendente local, Julio Alak, Axel Kicillof criticó la política nacional “porque está en contra de la producción y el trabajo genuino”. “Quieren un país exportador e importador, sin valor agregado, sin científicos y con presencia de empresas extranjeras”, sostuvo y aseguró que “desde la Provincia estamos sosteniendo a quienes pierden empleo, se endeudan y a las PyMEs”.

El Gobernador también señaló “la pérdida de 411 mil empleos formales y el cierre de más de 30 mil empresas a nivel nacional, pero la gran mayoría se encuentran en la Provincia de Buenos Aires”.

“La construcción está en una caída histórica, como la industria y la producción agropecuaria de pequeños productores o agricultura familiar”, detalló y resaltó que “es difícil encontrar una actividad que le vaya bien, y se hace más difícil en una Provincia en la que habitan 17 millones de personas”.

“El ajuste de Javier Milei le cayó a las empresas y familias bonaerenses”, indicó Kicillof y marcó que “están destruyendo una Provincia productiva después de muchos años de esfuerzo”.

“Pensamos que no hay país sin producción, trabajo, industria, soberanía, ciencia y tecnología”, sostuvo el Gobernador hacia el final y convocó a los presentes “a construir una alternativa productiva y nacional para que la Argentina recupere otro camino”.

Seguidamente, se desarrolló la primera reunión del Consejo Portuario de la Provincia, del que participaron representantes de puertos públicos y privados, trabajadores y cámaras empresariales.

Este organismo tiene un rol consultivo y estratégico, con la misión de generar propuestas y recomendaciones que fortalezcan el desarrollo, la gestión y la planificación de los puertos radicados en la Provincia de Buenos Aires en el marco de una política integral de transporte marítimo.

El Consejo Portuario está presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y participan las y los presidentes de los ocho consorcios de gestión portuaria pública de la Provincia: Susana González (La Plata), Mónica Litza (Dock Sud), Cecilia Comerio (San Nicolás), Santiago Mandolesi Burgos (Bahía Blanca), Diego Piñero (Coronel Rosales), Marcos Gutiérrez (Mar del Plata), Hernán Lania (Olivos) y Carlos Casini (San Pedro)

Por su parte, el secretario de Producción de Avellaneda, Carlos Lombardo, participó del Encuentro de Secretarías de Producción municipales que se desarrolló durante la jornada.

El evento contó con la presencia de las y los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa; de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; entre otros funcionarios.