Siete hermanos, de entre 2 y 11 años, fueron encontrados solos en una vivienda de Florencio Varela en un contexto de extrema falta de higiene, cuidado y alimentación. La madre fue detenida inicialmente y luego recuperó la libertad, mientras que el padre continúa bajo arresto, según la última información disponible.

Los agentes del Comando de Patrullas llegaron al lugar tras una denuncia que advertía sobre la presencia de menores solos. Allí entrevistaron a la propietaria de la vivienda, quien explicó que dos años atrás había permitido que una mujer que se encontraba en situación de calle se instalara en el fondo de su propiedad junto a sus siete hijos y su pareja.

Al ingresar al sector, con autorización de la propietaria, los efectivos constataron que los chicos se encontraban solos y en condiciones de abandono. El estado del lugar evidenciaba una marcada falta de higiene y cuidados básicos.

Los siete menores fueron trasladados al Hospital Mi Pueblo para ser evaluados. Los médicos detectaron en la niña de dos años un cuadro de deshidratación y desnutrición, por lo que todos quedaron internados para su atención y evaluación.

La intervención quedó a cargo de la Subsecretaría de Niñez, mientras que los progenitores fueron inicialmente detenidos e identificados como Melisa S. (26) y Daniel Eduardo V. N. (34), en el marco de una causa por abandono de persona.

Con el correr de las horas, la madre recuperó la libertad. En tanto, la última información conocida indica que el padre permanece detenido a disposición de la Justicia.

Las imágenes registradas en el lugar permiten dimensionar las condiciones en las que fueron encontrados los menores y la grave situación de vulnerabilidad que atravesaban.

*Agradecimiento por la colaboración para esta noticia a @varelaperiodismo