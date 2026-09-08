El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires invita a investigadoras, investigadores, estudiantes, organizaciones y personas interesadas en temáticas ambientales a participar de la Agenda Ambiental Latinoamericana 2026, una iniciativa que busca reunir experiencias, investigaciones y propuestas para abordar los principales desafíos socioambientales de la región.

Proyectos Ambientales en la Universidad Nacional del Centro

La jornada constará de dos días de paneles, debates y actividades culturales con referentes ambientales nacionales e internacionales y está abierta para todos quienes quieran participar. Además, está abierta la convocatoria para quienes cuenten con investigaciones o experiencias sobre una temática ambiental y quieran compartir sus aportes mediante un póster científico.

“Frente a la urgencia climática, estamos construyendo un Frente Ambiental Latinoamericano que consolide la postura del Sur Global y dispute en la agenda internacional una transición justa, con la reducción de las desigualdades y la justicia social en el centro”, sostuvo la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

El encuentro regional busca fortalecer el intercambio y la articulación entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y referentes políticos y sociales comprometidos con una agenda de desarrollo sostenible, justicia ambiental e integración latinoamericana.

Convocatoria abierta

La inscripción en el evento o el envío de un póster científico se realizan a través de la página web del Ministerio de Ambiente.

La fecha límite para presentar los pósters científicos es el 9 de octubre.

Desde el Ministerio de Ambiente bonaerense se continúa promoviendo la construcción de espacios de intercambio y participación que permitan fortalecer una agenda ambiental con perspectiva latinoamericana, articulando el conocimiento científico con las necesidades y desafíos concretos de nuestros territorios.