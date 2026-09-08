La intendenta de Quilmes participó del Encuentro de Chengdu en Argentina, un espacio destinado a fortalecer los vínculos bilaterales y generar nuevas oportunidades de cooperación, inversión, producción y trabajo entre ambos países.

A través de sus redes sociales, Mendoza destacó la importancia de este tipo de instancias para el desarrollo local y provincial.

"Creemos en una Argentina que se desarrolla con industria nacional, ciencia y tecnología, y con un Estado inteligente y eficiente que articule con el sector privado y planifique pensando en el bienestar de su pueblo", expresó.

En su mensaje, la jefa comunal sostuvo que, en un mundo que necesita más diálogo y cooperación, desde Quilmes y la Provincia de Buenos Aires se busca seguir construyendo relaciones que se traduzcan en proyectos concretos, alianzas duraderas y crecimiento con beneficio mutuo.

El posteo fue acompañado por la consigna "Construir puentes para crecer juntos", junto a las banderas de Argentina y China como símbolo de la articulación bilateral.