La iniciativa busca ampliar el alcance a todos los bomberos voluntarios del área de distribución de la compañía. El acuerdo consolida un trabajo que, desde 2023, ya capacitó a más de 800 integrantes de distintas asociaciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

MetroGAS y Fundación Bomberos de Argentina formalizaron un acuerdo para profundizar el trabajo conjunto, con el foco puesto en la capacitación y la preparación de las fuerzas de emergencia ante situaciones de crisis vinculadas al gas natural. Las prácticas se desarrollan en un predio único en el país, que simula una ciudad diseñada para recrear escenarios de riesgo

bajo condiciones estrictas de seguridad.

El programa que lleva adelante MetroGAS contempla contenidos sobre la industria del gas, la identificación de combustibles y la lucha contra incendios, además de entrenamientos específicos sobre sistemas de evacuación de gases. Las actividades combinan módulos teóricos con prácticas en escenarios simulados y, de este modo, los bomberos voluntarios que participan incorporan herramientas concretas para su actuación ante diferentes situaciones críticas.

El acuerdo fue firmado por el CEO de MetroGAS, Sebastián Mazzucchelli, y el presidente de Fundación Bomberos, Antonio Sette, en el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) que la principal distribuidora de gas del país tiene en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

Este predio cuenta con una particularidad única en el país, ya que es una ciudad simulada y diseñada de forma específica para la realización de prácticas seguras y la recreación de distintos escenarios de riesgo. Allí, la principal distribuidora de gas de Argentina realiza jornadas de formación tanto para el personal externo como interno de la compañía.

“La preparación y el entrenamiento son fundamentales para una respuesta más eficiente ante una emergencia. El trabajo articulado con quienes tienen la responsabilidad de intervenir en primera instancia nos permite la anticipación a situaciones críticas, el intercambio de conocimientos y la mejora en nuestra capacidad de respuesta”, señaló Mazzucchelli, tras la firma

del convenio.

Por su parte, Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS, destacó el recorrido previo de la iniciativa: “La rúbrica de este acuerdo es la consolidación de un trabajo que, solo en los últimos tres años, alcanzó a más de 800 bomberos.

El objetivo es la continuidad en el intercambio de saberes y herramientas con quienes tienen la responsabilidad de actuar frente a una emergencia, para que lo hagan de manera cada vez másº segura y coordinada”.

A través de los ejercicios prácticos se entrenan técnicas de intervención ante escapes con y sin fuego y, para ello, se utilizan simuladores que reproducen situaciones complejas como fuego de trinchera, jet fire y escapes laterales.

“La capacitación es una herramienta fundamental de prevención. Esta formación a nuestro cuerpo de bomberos voluntarios se replica luego en la comunidad, las escuelas, los hogares, los comedores y los cuarteles. Con estas capacitaciones mejoran las condiciones para dar respuesta de manera rápida y segura, lo que significa un paso adelante para nuestra comunidad”, destacó

Antonio Sette, presidente de Fundación Bomberos de Argentina, una organización sin fines de lucro que trabaja por las 1100 Asociaciones de Bomberos Voluntarios y 29 Federaciones Provinciales.

La alianza entre MetroGAS con la entidad permitirá la continuidad de estas iniciativas y robustece una red de colaboración que combina el conocimiento técnico, el entrenamiento y la articulación institucional.

De esta manera, el acuerdo marco entre ambas instituciones no constituye un punto de partida, sino la formalización de una trayectoria de trabajo. El próximo desafío de la empresa y la fundación se centra en la extensión del alcance de la capacitación para llegar a toda la zona de distribución de MetroGAS, buscando consolidar comunidades más preparadas y seguras.

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano.

Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.