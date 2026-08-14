El intendente Federico Otermín anunció la incorporación de 30 patrulleros y 10 motos destinados al fortalecimiento del patrullaje en todos los barrios del distrito, en un acto junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El Municipio de Lomas de Zamora presentó 30 nuevas camionetas y anunció también la compra de 10 motos destinadas a reforzar la capacidad de prevención y respuesta de las fuerzas de seguridad en el territorio. La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, personal policial y vecinos de los Foros de Seguridad Ciudadana, en un esfuerzo económico que consolida la inversión en la flota de patrullaje local.

Durante el encuentro, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, destacó la decisión del gobierno municipal y el trabajo coordinado en materia de prevención, abordaje de la juventud y lucha contra el delito:

"Quiero destacar el compromiso del intendente Federico Otermín. La seguridad no se resuelve con palabras ni con leyes que bajan edades sin financiamiento; se hace con presencia, con inversión y con articulación en la calle. Mientras el Gobierno Nacional desmantela las fuerzas federales, quita más de 750 mil millones de pesos en fondos de seguridad y descuida las fronteras por donde ingresa la droga, en Lomas de Zamora se trabaja todos los días junto a las escuelas, los clubes y las organizaciones comunitarias para cuidar a los pibes y contener a las familias", señaló el Ministro.

Por su parte, Otermín remarcó la importancia de destinar recursos concretos a la protección de los vecinos de Lomas de Zamora: "Una muy buena noticia para toda la comunidad de Lomas: con el esfuerzo de los vecinos y vecinas y el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hoy incorporamos 40 nuevos móviles. La seguridad no se hace con palabras, se hace con recursos humanos, con equipamiento de calidad, y con más tecnología”, afirmó el Intendente.

Asimismo, Otermín enfatizó la dimensión comunitaria y la transparencia en el uso de los fondos públicos: "Poder convocar a todas las fuerzas políticas a entender que la seguridad ciudadana tiene que ser una prioridad y un consenso democrático fundamental es prioritario. Por eso avanzamos también, por primera vez en mucho tiempo, en un proceso de ordenamiento para subastar los vehículos en desuso y garantizar que el 100% de esos ingresos se reinvierta directamente en más patrulleros nuevos y más recursos para la prevención en nuestros barrios", explicó.

Finalmente, el jefe municipal ratificó el compromiso social de la gestión en la prevención del delito y las adicciones: "Junto al Obispo Monseñor Lugones y las instituciones del distrito presentamos la campaña 'Con la droga no se juega', porque queremos combatir al narcotráfico que corroe el futuro de nuestros jóvenes. Además, acompañamos a los chicos de Lomas que hoy se forman en la Escuela Vucetich para que el día de mañana sean los garantes del orden y de la paz en nuestra ciudad. Queremos la felicidad de nuestra comunidad y para eso trabajamos todos los días, para que las familias de Lomas tengan la tranquilidad que se merecen", concluyó Otermín.