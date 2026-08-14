La propuesta de formación busca fortalecer las capacidades para abordar los desafíos socioambientales y las nuevas perspectivas en materia de gestión y políticas públicas

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), pondrá en marcha una Diplomatura en Gobernanza Ambiental, una propuesta de formación orientada a profundizar el debate y las herramientas para la gestión de las políticas ambientales

La diplomatura comenzará el martes 25 de agosto y se desarrollará bajo modalidad virtual, a través de Zoom, con encuentros los días martes de 18 a 21 horas. La iniciativa propone abordar los principales desafíos socioambientales desde una perspectiva integral, vinculando las dimensiones ambientales, sociales, productivas y jurídicas de las políticas públicas.

“La gobernanza ambiental requiere formación, participación y una mirada integral sobre los problemas que atraviesan nuestros territorios. Desde el Ministerio queremos generar herramientas para que cada vez más personas puedan comprender y transformar las realidades ambientales de la Provincia desde una perspectiva de ambientalismo popular”, señaló la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

La propuesta contempla seis módulos: Crisis socioambiental y ambientalismo popular latinoamericano; Gobernanza ambiental y marco normativo; Bienes comunes y transición ecológica. Pampa Azul; Biodiversidad y ordenamiento ambiental del territorio; Economía circular y gestión de residuos con perspectiva social; y Laboratorio de políticas públicas ambientales.

Desde el Ministerio de Ambiente destacaron que la formación forma parte de una agenda que busca fortalecer las capacidades para diseñar e implementar políticas ambientales con perspectiva territorial y social, promoviendo el intercambio entre distintos actores y ámbitos de conocimiento.

“Necesitamos construir políticas ambientales que estén a la altura de los desafíos de nuestro tiempo y que puedan traducirse en herramientas concretas para nuestros territorios. La articulación con las universidades es fundamental para formar cuadros técnicos y políticos capaces de pensar una Provincia más justa y sustentable”, agregó Vilar.

La Diplomatura en Gobernanza Ambiental es organizada por la Facultad de Derecho de la UNLZ junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Para informes e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a [email protected].