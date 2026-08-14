Entre Cerrito y Uruguay se transformará en un mundo de historietas inspirado en el guionista francés René Goscinny, que se crió en Buenos Aires. Habrá un mapping sobre el Obelisco, descuentos y promociones, y cine y entretenimiento para toda la familia.

La Ciudad despliega una nueva edición de Corrientes 24 horas: esta vez para conmemorar el centenario del nacimiento de René Goscinny, el guionista de Asterix, entre otras historietas icónicas, quien pasó su infancia y adolescencia en Buenos Aires. Mañana desde las 20, sobre la Avenida Corrientes, entre Cerrito y Uruguay, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combinará gastronomía, cultura y entretenimiento al aire libre.

La programación incluirá un espectáculo de mapping sobre el Obelisco, la proyección en pantalla gigante de “Asterix y Obelix: El Combate de los Jefes”, descuentos en librerías, estaciones fotográficas y actividades familiares distribuidas a lo largo de la Avenida Corrientes.

Quienes se acerquen podrán ser parte del banquete final de Asterix, que recreará el espíritu festivo y de celebración característico de la obra del autor francés que vivió en el país entre los años 1928 y 1945. Habrá además promociones de los restaurantes adheridos, disponibles en el mapa virtual.

“Como en las historias de Asterix, las mejores aventuras siempre empiezan alrededor del compartir. Queremos que Corrientes se llene de gente y de encuentros. Esta Ciudad ilumina con su cultura e identidad, por eso decimos que es la ciudad más linda del mundo", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

René Goscinny, guionista de historietas y escritor, nació en París el 14 de agosto de 1926, y se crió en Buenos Aires donde transcurrió toda su infancia y adolescencia hasta los 19 años. En la Ciudad comenzó a desarrollar su vocación por el dibujo humorístico: publicó sus primeros trabajos en las revistas del Liceo Francés. En diciembre de 1943, a los 17 años, recibió su diploma de bachiller.

"Los personajes de Goscinny nos hicieron reír, pensar y mirar el mundo con inteligencia y humor. Pero además hay una historia que nos llena de orgullo: una parte de su formación transcurrió en Buenos Aires, una ciudad que dejó una huella en su vida. Esta edición de Corrientes 24 hs celebra ese legado”, afirmó el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Goscinny mantuvo el vínculo con Buenos Aires a lo largo de su vida y quedó reflejado en la manera en que recordaba su infancia en la Argentina. "Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corréze, Angoulême, Limoges, les Deux Sevres. En cambio, todo esto me era común: gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa", expresó. Incluso las calles porteñas formaban parte de ese imaginario: "Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear".

Sobre la vigencia de su obra, Leopoldo Kulesz, director de Libros del Zorzal, señaló: "La obra de René Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír hace 75 años a niños de entre 7 y 99 años. Un talento infinito que además supo combinar su inspiración con genios del dibujo (Astérix con Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Sempé, Iznogud con Tabary). Este genio único vivió en Buenos Aires desde sus 2 hasta sus 19 años, donde aprendió a reírse, a dibujar y a hacer reír. El viernes 14 de agosto cumple 100 años, ¿cómo no celebrarlo?"

Corrientes 24hs. busca poner en valor a la avenida Corrientes como uno de los principales corredores gastronómicos y culturales de la Ciudad, en el marco de la política de nocturnidad BA 24 horas.

CRONOGRAMA

▪️20: Juegos, actividades, promociones gastronómicas y activaciones en librerías.

▪️20.45: Proyección de video de René Goscinny e inicio del mapping en el Obelisco.

▪️21: Clase de cocina francesa junto a Lucullus

▪️21.45: Cine al aire libre:Inicio de la proyección de la serie Asterix y Obelix: El Combate de los Jefes, hasta la 1.

El mapa con los locales adheridos: https://linda.buenosaires.gob.ar/eventos/corrientes-24-hs-edicion-goscinny-100-anos

En caso de lluvia, se reprograma para este domingo.