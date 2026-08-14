La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron el acto por el 360º Aniversario de Quilmes, que se llevó adelante en la Casona Histórica de Santa Coloma, donde luego compartieron un almuerzo junto a distintas organizaciones e instituciones locales.

"En estos 360 años de historia, ver acá a esta comunidad educativa, a los más pequeños con estas banderas, para nosotros es un orgullo y el mayor sentimiento que tenemos es trabajar para que ellos y ellas vivan mejor de lo que pudimos nosotros. Acá comenzamos un proyecto de trabajo hace muchos años y lo vamos a seguir continuando por muchos más. La historia la construimos todos los días y tenemos que revalidar nuestra memoria, una memoria ancestral y de resistencia, con la construcción diaria de esta patria, de nuestra patria chica, para poder realmente dejarle un lugar mejor a todos ellos y a todas ellas", señaló Mayra.

Por su parte, Eva Mieri destacó: "Quería agradecerle a toda la comunidad de Santa Coloma por permitirnos celebrar este aniversario en un sitio de innegable valor histórico, arquitectónico y patrimonial, no solo para Quilmes, sino también para toda la provincia de Buenos Aires. Quilmes nació en la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Kilmes, una comunidad que fue obligada, arrastrada desde los valles Calchaquíes, desde la provincia de Tucumán, a orillas de nuestra querida ribera, y de esa historia tan dolorosa surgió y sembró una semilla de la cual hoy somos, orgullosamente, este pueblo y esta ciudad".

Durante la jornada, las funcionarias fueron recibidas por el obispo de la Diócesis de Quilmes y presidente de Cáritas, monseñor Carlos Tissera, y el párroco de la iglesia María Auxiliadora (Roca y La Paz, Bernal), padre Adolfo Bertinelli, y luego, previo al almuerzo, Mayra y Eva entregaron el reconocimiento Beneplácitos, otorgado por el Estado Municipal y la Cámara de Diputados de la Provincia, al Consejo Consultivo de Identidades y Memoria, integrado por historiadores de la Agrupación Los Quilmeros, y a representantes de la Comisión de Amigos de Santa Coloma.

En este marco, monseñor Tissera, sostuvo: "De este acto donde se abraza nuestra fe y ciudadanía, reconocemos con profundo respeto el dolor del desarraigo forzado del pueblo de Quilmes desde los valles Calchaquíes. Agradecemos por la fortaleza que les permitió sembrar vida en esta antigua Reducción y convertirse en la piedra fundacional de nuestra identidad. Y esperamos tener la sabiduría para honrar este rico legado histórico, transformando la memoria y compromiso diario para construir un Quilmes más justo, próspero, solidario y fraternal".

Estuvieron presentes en el acto funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal; autoridades del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Quilmes; representantes de distintas instituciones locales; directivos y alumnos de la ESS Nº 55, del barrio El Jalón, de Ezpeleta; las ESS Nº 4 y ESS Nº 74, de Bernal; el Jardín de Infantes Nº 923 "Florencio Molina Campos", de Bernal Oeste, el Jardín de Infantes Nº 910 "Pablo Picasso", del centro de Quilmes, y el Jardín de Infantes Nº 975, de Quilmes Oeste.