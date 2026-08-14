La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, visitó la Escuela Secundaria Nº 2, de Wilde, en donde se llevaron a cabo tareas de reparación y puesta en valor en la planta baja y al primer nivel del edificio, contemplando el reemplazo de cielorrasos y artefactos de iluminación, el acondicionamiento y puesta a punto de la instalación eléctrica, además de trabajos de pintura y otras tareas. La acompañó la directora de la Escuela, Mariana Saldaña; la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso; el titular del Consejo Escolar, Pablo Espósito y otros integrantes de su comunidad educativa.

Más tarde, en la Escuela Secundaria N° 10 de Las Flores al 1600, entregó tres computadoras de escritorio que serán utilizadas en un proyecto de diseño de videojuegos que llevan adelante sus alumnos.

Finalmente, en Escuela Primaria N° 67 de Villa Inflamable, y en el marco del programa “Avellaneda sobre ruedas” se entregaron 27 bicicletas para sus alumnos y alumnas de 6to grado.

Por su parte, en la tarde de ayer, en el Polideportivo Delfo Cabrera y en el marco de la articulación que propuso el Municipio para fortalecer a las tres escuelas secundarias en Avellaneda orientadas en educación física (las número 20, 22 y 25) comenzaron un conjunto de tareas como capacitaciones y clínicas, además de brindar colaboración para el uso de espacios municipales específicos como natatorios, escuelas de canotaje, el centro de gimnasia artística AGA y, la pista de atletismo de Villa Domínico.

Durante el encuentro la comuna también entregó pelotas, raquetas, palos de hockey, colchonetas y otros materiales deportivo para las prácticas de sus alumnos y alumnas. En la entrega estuvieron presentes Claudia Colaso y el secretario de Deportes. Sebastián Vidal.