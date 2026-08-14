Lanús Gobierno adquirió 20 camionetas Jeep blindadas para la conformación de la nueva Patrulla de Ordenamiento Urbano, destinada a reforzar las tareas diarias de control y prevención en los distintos accesos al distrito.

Esta acción forma parte de la inversión en materia tecnológica y de seguridad que viene realizándose y se complementa con el Anillo Digital instalado anteriormente, con 40 cámaras lectoras de patentes y 10 pórticos colocados en diversos puntos estratégicos.

Entre otras políticas implementadas, recientemente iniciaron las clases de la primera cohorte de la Escuela de Policía Municipal de Lanús, compuesta por 120 cadetes, quienes se encuentran capacitándose para adquirir nuevas herramientas con el propósito de contribuir a brindar mayor seguridad, en articulación con la Policía de la Provincia.

A su vez, se destaca la creación de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús, que permitió la formación de la Mesa Interpoderes de Seguridad y Justicia para prevenir y combatir el delito, en coordinación entre el Ejecutivo Municipal, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el HCD local; al igual que la colocación de 140 cámaras de videovigilancia en los barrios; la instalación de 470 alarmas vecinales vinculadas a la aplicación Lanús Segura y la compra de un total 147 vehículos, 38 motos y la incorporación de 450 nuevos agentes que permitieron que se triplique el patrullaje en las calles de la ciudad, entre otros.

Participaron de la actividad: el secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; la subsecretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Marina Pirro; y su par de Seguridad Ciudadana, Luis Gardyan.