El intendente Carlos Balor visitó la Escuela Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara”, donde se reunió con estudiantes y directivos en vistas de la 22° edición de La Carrera de Miguel, que se realizará el próximo 10 de octubre. A partir de este 2026, la emblemática competencia local formará parte de la agenda anual de eventos deportivos de la Municipalidad de Berazategui.

De esta manera, junto a la Prueba Atlética 10K Día del Vidriero "Saverio Terminiello" y el Gran Premio Argentino Ríos, serán las tres competencias deportivas de velocidad y resistencia más importantes organizadas por el Municipio.

“Nos reunimos con directivos y estudiantes de la Secundaria N° 7 para comenzar a organizar la 22° edición de La Carrera de Miguel, que este año será parte de la agenda deportiva anual del Municipio. Invitamos a toda la comunidad a participar el 10 de octubre, a las 15.00, en la plazoleta de la calle 359 de Ranelagh, para seguir homenajeando a Miguel Sánchez a través del deporte y la memoria”, expresó Balor tras el encuentro.

A su vez, la directora de la institución escolar, Daniela Lojo, destacó: “Para nuestra escuela es un orgullo sostener este proyecto desde hace 22 años. Contar con el acompañamiento del Municipio en la organización es muy importante, porque nos permite realizar un evento que cada año convoca a más de mil participantes y seguir fortaleciendo un proyecto que forma parte de la identidad de nuestra comunidad educativa”.

También, durante el encuentro, Carlos Balor recorrió las obras de refacción general que se hicieron en los techos y las remodelaciones internas de la escuela -que incluyen la unificación de la Preceptoría-, además del mural del frente del establecimiento, que fue restaurado por el Área de Arte Público de la Secretaría Cultura y Educación municipal.

Miguel Benancio Sánchez fue un militante, atleta y poeta secuestrado el 8 de enero de 1978, en su casa de la localidad de Villa España, durante la última dictadura cívico militar argentina. Con esta iniciativa, la Municipalidad reafirma su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Circuito

Este año, la largada y la llegada de La Carrera de Miguel serán en Av. Agote y calle 359, en Ranelagh. Desde allí, el circuito recorrerá las avenidas Agote, Vergara, Eva Perón y Milazzo, con retornos en puntos estratégicos del trayecto, antes de regresar al punto de partida para completar el recorrido.