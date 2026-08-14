“En las últimas semanas en nombre de La Cámpora se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco”, señaló el intendente de Lanús, Julián Alvarez.

El jefe comunal agregó que “la denuncia realizada da cuenta de pintadas con aerosol en frentes de viviendas, escuelas e incluso obras realizadas por el propio municipio. Ya tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la justicia.

Quienes han gobernado nuestra Ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó.

No vale todo. No voy a permitir que se dañe el patrimonio de vecinos y vecinas ni de nuestra ciudad.

Vamos a seguir exigiendo por la Libertad de Cristina porque es inocente y porque la queremos como Presidenta, porque fue con ella en la Casa Rosada que nuestros vecinos y vecinas vivieron sus años más felices”.