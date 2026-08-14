La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, encabezó este jueves del panel de Diálogo Regional “Territorios de cuidados: construyendo desarrollo sostenible con justicia social”, junto con el intendentes y autoridades internacionales, enmarcado en la Reunión del Consejo de Mercociudades que se desarrolla en Quilmes y del 360º aniversario de la ciudad.

En este contexto, además de Mayra, disertaron el vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli; el alcalde de Recoleta (Chile), Fares Jaude; el secretario ejecutivo de Niterói (Brasil) y de Mercociudades; Felipe Peixoto, y su par de ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpetuo.

“Sabemos que no hay proyecto local sin proyecto nacional y que tampoco hay proyecto nacional si no estamos integrados al mundo. Y de eso se trata poder fortalecer la red de Mercociudades. Creo que ese compromiso de poder sumar voluntades que tienen que ver con intendentes, con municipios, que están comprometidos con esta integración dentro de la red de Mercociudades para poder reconstruir un proyecto de país que nos incluya y nos integre a todos y también un proyecto de patria grande, un proyecto de región y de un mundo que tenga en cuenta el trabajo, tan importante que se hacen desde los gobiernos locales”, sostuvo Mayra, en el evento que se desarrolló en el Teatro Municipal de Quilmes.

Tras agradecer y manifestar el orgullo que significa recibir a todas las comitivas en Quilmes, destacó la presencia de Christian Assinelli, de la CAF, “porque hay muchos de los proyectos que se llevan adelante y que estuvieron recorriendo esta tarde en Quilmes, y que tienen financiamiento internacional como es el Complejo Socio Ambiental Ecoparque. Esa planta de tratamiento de residuos que no podría ser posible que esté si no hubiese existido la voluntad de nosotros asumir el trabajo de gestionar y acceder a un crédito internacional. Esto mismo es lo que necesitamos para poder tener y llevar tranquilidad, paz y dignidad a todos los habitantes de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras”.

“Por eso es que trabajamos incansablemente desde donde nos toque y hemos sancionado con fuerza de ley que le da fuerza a la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras para poder comenzar a tramitar y a gestionar lo que significa un financiamiento necesariamente internacional ante la ausencia de financiamiento de obra pública del gobierno actual. Nosotros no nos damos por vencidos, no bajamos los brazos, y seguimos trabajando y buscando alternativas para poder cumplir con nuestros vecinos”, afirmó Mayra.

En tanto, se refirió a la Ley Ema, para prevenir y abordar las violencias digitales, especialmente contra los más jóvenes: “Se pudo dar dictamen que es como un primer paso para que el proyecto de ley sea ley. Y esto tiene que ver con el trabajo de todos los días cuando tenemos la responsabilidad de representar y de buscar soluciones en la vida de todos nuestros habitantes. Y eso es lo que hicimos esta tarde en la Cámara de Diputados buscando la sanción para la prevención de la violencia digital entre tantas cosas que suceden como consecuencia del uso de las pantallas en nuestras vidas”.

La Diputada Provincial finalmente sostuvo que “la justicia social tiene que ver con un proyecto de país que pueda incluir a todos, que ponga al ser humano en el centro y que piense políticas públicas para poder darle oportunidades en la vida de todos y de todas. Esa es nuestra vocación y es el sentido de la gestión que llevamos adelante desde el 2019 en Quilmes. Tenemos que garantizar que nuestra población pueda tener las mismas condiciones de vida y de dignidad. No importa en qué rincón se viva de este municipio, es lo mismo que queremos para la provincia y para el país”.

Por su parte, Asinelli indicó: “Mayra estás cuidando el territorio, trabajando en la Cámara de Diputados y asumiendo responsabilidades en lo regional. Creo que es muy importante y te felicito por eso. La importancia de que ese trabajo en lo local se pueda articular con lo provincial y con lo nacional, en el caso de un país como Argentina, que es federal, es absolutamente clave para poder desarrollar nuestro otra región. Como decía hace un ratito Mayra citando al Papa Francisco, nadie se salva solo en este mundo. Esa imagen hoy ya se ha hecho carne en muchísima gente”.

Y aseguró: “Bancos de desarrollo como CAF que tienen poca injerencia extranjera porque somos 25 países de América Latina y el Caribe, cuando hablamos con las intendencias y con los países podemos ponernos de acuerdo en tomar decisiones que sean beneficiosas para los habitantes de la región. Argentina tiene muchas capacidades en temas de ciencia y tecnología. En el tema satelital, como todos ustedes saben, Argentina ha generado la tecnología para poner satélites en órbita. Eso muy pocos países del mundo lo tienen. Son años de inversión, no es que de la noche a la mañana se logró”.

A su vez, Jaude señaló: “Cuando hablamos de territorio decimos que cuidar a la población es garantizar derechos sociales y una comuna que cuida es una comuna que cuida a su comunidad”. En tanto, Peixoto contó: “Es posible enfrentar los problemas en nuestras ciudades. Hay que tener coraje para asumir el tema”. Y Perpetuo dijo: “Mayra, yo aprendí hoy que la paz es para esta ciudad sinónimo de resistencia y es una resistencia liderada por mujeres. Este es un fenómeno internacional que tiene antecedentes en otras regiones”.

Esta nueva Reunión del Consejo de Mercociudades, participan más de una veintena de ciudades de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, se realiza en Quilmes, ciudad que ejerce la vicepresidencia de Gobernanza e Integración Cultural de Mercociudades, y que en este marco prevé una agenda enfocada en Derechos Culturales; Migración y Derechos Humanos; Memoria, Verdad y Justicia; y Territorios de Cuidados.

El objetivo de la charla fue reflexionar sobre el rol fundamental de los municipios de la región, como núcleos democráticos y como motores de cambio para construir comunidades más justas, inclusivas y cuidadoras. En el contexto actual, marcado por desafíos globales y regionales, la mirada local y el diálogo político son más necesarios que nunca. Agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes, especialmente a los intendentes e intendentas, autoridades locales e internacionales que nos acompañan, y a los equipos técnicos que hacen posible este encuentro.