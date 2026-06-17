Será este fin de semana en el Parque La Estación, en Güemes 700. Entrada libre y gratuita.

Del 19 al 21 de junio, de 10.30 a 23 hs, se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Alfajor Artesanal, una propuesta gastronómica con espectáculos en vivo, artesanías y actividades para toda la familia.

Del festejo participarán 40 productores de alfajores artesanales, que ofrecerán una amplia variedad de elaboraciones regionales y recetas originales. Además, 35 puestos gastronómicos de colectividades con platos típicos de distintas culturas y más de 100 artesanos y emprendedores que exhibirán sus productos.

La destacada cocinera Gladys Mabel Olazar será parte de la celebración, a cargo de las clases magistrales y compartiendo técnicas y consejos.

Para los cierres de jornada del fin de semana, el público podrá disfrutar música en vivo. El sábado, con la presentación del grupo de cumbia romántica “Los Charros”. Mientras que el domingo, Día del Padre, “Abelito Tributo” dará un show familiar.