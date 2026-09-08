El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, anuncia un sirenazo nacional y simultáneo para el 10 de septiembre de 2026 a las 10 am. La medida se llevará adelante ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional a reclamos económicos y normativos.

¿Qué reclaman?

Hay 4 ejes principales que motivan esta convocatoria:

El principal reclamo está vinculado con la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), concretamente el remanente correspondiente al ejercicio 2025 y anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41. Este monto recaudado permanece pendiente de ejecución y distribución, representa aproximadamente $45.000.000 para cada asociación de Bomberos Voluntarios.Se trata de fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054, con una afectación específica. Por lo tanto, no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional del Estado Nacional, sino recursos previstos legalmente para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Emergencias en rutas concesionadas: Los Bomberos Voluntarios responden permanentemente a emergencias en rutas concesionadas, poniendo recursos, vehículos y personal a disposición, sin recibir una compensación por esa prestación. Se solicita incluir en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) convenios obligatorios, contraprestación mensual por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensación por daños a los cuarteles que atienden siniestros en estas trazas.

Ley de Fortalecimiento (27.629): Se pide la aplicación integral y uniforme de esta ley sancionada en 2021, con especial hincapié en la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA en compras de bienes, servicios y equipamiento.

Se solicita al Ministerio de Economía y al Banco Central agilizar los pagos al exterior: ante los altos costos de los vehículos de emergencia nacionales, los cuarteles deben comprar unidades usadas al exterior para garantizar la adecuada prestación del servicio. La operatoria comercial internacional exige el pago anticipado total contra la correspondiente factura proforma. En la práctica, esto genera dificultades financieras para todas las asociaciones de bomberos voluntarios.

¿Se atenderán emergencias durante el sirenazo?

Sí, la vocación de servicio se impone siempre: esta medida simultánea en todo el territorio nacional será pacífica sin afectar la operatividad: los cuarteles mantendrán activas sus guardias y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta.

¿Cómo se puede ayudar?

Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha. A través del sirenazo vamos a defender a quienes siempre responden. Vos podés compartir en redes y apoyar a esos hombres y mujeres que siempre están.

Un Sistema que responde todos los días

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 1.000 asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y está integrado por más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria, protegiendo vidas y bienes en sus comunidades.

Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en lo que va de 2026 se registraron 157.229 servicios atendidos por Bomberos Voluntarios, de los cuales:

94.536 fueron servicios de emergencia (60%).

62.639 fueron intervenciones programadas (40%), como suministro de agua, representación, prevención y otras acciones.

Detrás de cada uno de esos servicios hay personas, vehículos, equipamiento y cuarteles que necesitan recursos para poder seguir respondiendo.