Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de una nueva edición del festival “Este es mi Barrio” por el 151° aniversario de Valentín Alsina este sábado 12 de septiembre, desde las 13 en la plaza Constitución, ubicada en la avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, donde habrá shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas y diversas actividades para disfrutar en familia.

Sandros Punk Gitano. Asimismo, se llevará adelante la clásica feria “Hecho en Lanús”, se ofrecerán variados puestos gastronómicos y estará disponible un stand del Centro de Atención Vecinal para que las y los lanusenses obtengan asesoramiento personalizado y realicen consultas. Esta iniciativa contará el desarrollo de espectáculos en vivo de bandas como Los Rompe Blues, Los Piporrones, La 9 Rock y el cierre estará a cargo deSandros Punk Gitano. Asimismo, se llevará adelante la clásica feria “Hecho en Lanús”, se ofrecerán variados puestos gastronómicos y estará disponible un stand del Centro de Atención Vecinal para que las y los lanusenses obtengan asesoramiento personalizado y realicen consultas.

Además, se montará otro stand del programa Ambiente Sí donde los ciudadanos y las ciudadanas podrán llevar sus residuos reciclables y de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs); también se entregarán semillas de temporada y se brindará información sobre huerta, compostaje, arbolado y separación en origen, entre otros.

Vale destacar que este tipo de festivales busca fortalecer el encuentro comunitario y promover el trabajo de artistas, emprendedores e instituciones del barrio, a través de una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.