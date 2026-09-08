El festival de rock más importante de la zona sur cerró una nueva edición con la participación de más de 90 bandas locales y artistas consagrados. La asistencia superó los 40 mil berazateguenses y vecinos de otros distritos. CTM Claudio Tano Marciello, Eruca Sativa y Los Tipitos fueron los encargados de coronar cada una de las jornadas, mientras que La Expulsada estuvo a cargo del cierre en el día exclusivo de bandas locales. Con entrada gratuita, el Bera Rock fue organizado por la Municipalidad de Berazategui y contó con la presencia del intendente Carlos Balor durante las cuatro fechas.



Sobre este megaevento, a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, Carlos Balor destacó: “Me llena de orgullo que podamos volver a disfrutar de un festival de esta magnitud, con más de 90 bandas locales y grandes artistas, como CTM Claudio Tano Marciello, Eruca Sativa y Los Tipitos. Vamos a continuar con el Bera Rock porque en Berazategui siempre invertimos en cultura”.

En tanto, Claudio Tano Marciello señaló: “Berazategui es una ciudad muy linda. Tengo 63 años y toco desde los 14 o 15 años. Por eso valoro mucho que hayan convocado a bandas que están en sus comienzos y que este movimiento, que es el rock, se siga culturalizando. Desparramar esta cultura musical me parece bárbaro. Berazategui es la ciudad del rock”.

A su vez, Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa, expresó: “Volver a Berazategui nos alegró muchísimo, la pasamos increíble. Es muy valioso que existan estos espacios donde los músicos pueden tocar y hasta tener su primera experiencia en un escenario profesional. Y lo importante que es, para la comunidad, poder tener acceso gratuito a estos espectáculos de música en vivo, compartir y pasarla bien. Como pueblo tenemos la necesidad de volver a encontrarnos y ser felices”.

Finalmente, Walter “Willi” Piancioli, vocalista y tecladista de Los Tipitos, afirmó: “Estamos muy contentos de estar, por primera vez, en el Bera Rock. Es muy bueno que tantas bandas locales estén haciendo música y que con este festival se les dé un espacio con un escenario y sonido profesional. Gracias y felicitaciones a Berazategui”.

Este megaevento tuvo su primera edición en 2009, por gestión del Dr. Juan José Mussi. Ese año batió el Récord Guinness, ofreciendo 160 horas y 35 minutos ininterrumpidos de rock en vivo, a cargo de 439 bandas, marca que jamás pudo ser superada por ningún otro evento del mundo. Con el paso del tiempo se convirtió en un festival emblemático en la zona sur del Conurbano. Se ha caracterizado por impulsar talentos locales a través de diferentes convocatorias, a la par de la presencia de artistas de renombre. Allí, espectadores de todas las edades pueden disfrutar de recitales de distintos subgéneros del rock, a la vez que los y las artistas disponen de la más alta calidad en asistencia técnica en luces y sonido, y dos escenarios completos.