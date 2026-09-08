La diputada provincial, Mayra Mendoza, mantuvo este lunes un encuentro con alumnas y alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Pabellón Nacional Argentino”, de Quilmes Oeste, en una nueva jornada sobre “¿Qué escuela queremos?", en el marco de la celebración por los 21 años de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional -ETP- (Nº 26.058), aprobada durante la presidencia de Néstor Kirchner.

“Como siempre decimos: defender la escuela técnica y la educación pública es defender a la Argentina. Venimos de una escuela política, la de Néstor y Cristina, que nos enseñó que, para transformar, primero hay que escuchar”, dijo Mayra, quien destacó que “estas son las verdaderas redes sociales: encontrarnos, mirarnos a los ojos, escucharnos y construir colectivamente la escuela que queremos”.

El espacio de charla puso en valor el compromiso de las y los alumnos de la escuela técnica con la educación pública, relatando sus experiencias personales y las herramientas con las que cuentan en materia de aprendizaje, como así también algunas de las cuestiones para mejorar tanto en el día a día como de cara al mediano y largo plazo.

Cabe destacar que del 8 al 12 de septiembre se desarrolla en la Provincia de Buenos Aires la Semana de la Educación, conmemorando el fallecimiento de Domingo F. Sarmiento y los 150 años de la promulgación de la primera Ley de Educación Común, y en esa línea, se llevan adelante acciones como la de hoy en la EEST Nº 1.

En este contexto, se abordaron además distintos ejes para reflexionar de forma colectiva sobre la realidad educativa: el espacio físico de la institución y cómo se imaginan los lugares de aprendizaje y convivencia; la convivencia y las problemáticas actuales que desafían a la escuela hoy; y, finalmente, el vínculo con el mundo digital frente al reto de convivir con las nuevas tecnologías.

En cuanto a este último punto, la Legisladora y los estudiantes conversaron sobre la importancia de la Ley Ema, que ya tiene media sanción de la Cámara Baja, una herramienta fundamental para abordar la problemática de la violencia digital, garantizando entornos más seguros y saludables para el desarrollo educativo y personal; además de la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia, quien además preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, detalló los alcances de la Ley Ema en materia de prevención de la violencia digital y la importancia generar espacios de diálogo y comunicación: “siempre hay que buscar una salida, y la salida siempre es con otros y de manera colectiva”.

Mayra subrayó: “Tenemos que saber que si se lo compartimos a un amigo, a un adulto, a un adulto responsable de la escuela, un problema se puede hacer más chiquito y podemos ir encontrándole una solución. Por eso nos gusta charlar de lo que significa la ley Ema y contar que estamos camino a hacerla ley para que en las escuelas se pueda hablar de la prevención de la violencia digital”.

Sobre la Ley de Educación Técnico Profesional, cabe remarcar qué significó un antes y después en la historia de la educación en nuestro país, y vino a recomponer y jerarquizar la modalidad técnico-profesional, garantizando financiamiento específico, actualización de equipamiento e infraestructura, y un marco legal que consolidó el valor estratégico de la formación técnica para el desarrollo nacional. Esto posibilitó la creación de programas, proyectos y centros de formación que fortalecieron la enseñanza técnica en todo el país