La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron los nuevos pavimentos del barrio El Progreso de Bernal Oeste. La obra comprende 33 cuadras realizadas con fondos 100% municipales, que mejoran la circulación, la conectividad y el acceso a las viviendas del barrio. Esta intervención se enmarca en el Plan Bianual 2025-2027, dando continuidad a la transformación de los barrios iniciada con la gestión en 2019. Ya se superaron las 1.300 cuadras realizadas y el objetivo es alcanzar las 1.600 cuadras pavimentadas para 2027.

"El trabajo que necesita Quilmes, todo Bernal Oeste, no se puede hacer con la voluntad de una sola persona. Los barrios y los municipios enteros salen adelante si hay un grupo de personas que se organizan y que tiran todos para el mismo lado. Y de eso se trata el progreso, justamente como se llama este barrio, El Progreso. Los vecinos se organizaron para abrir las calles, para hacer los loteos, y después llegó el Estado. Hoy sentimos orgullo y responsabilidad por ser este Estado presente", señaló Mayra.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia resaltó que "estamos acá después de casi 7 años de gestión poniendo la cara como el primer día y dando respuesta, y explicando cómo hacemos para llegar a pavimentar cada una de estas cuadras por el compromiso que asumimos con nuestras vecinas y vecinos en aquel 2019, que no va a parar y no va a frenar, y que es inquebrantable hasta ver transformado Quilmes de punta a punta. Estas 33 cuadras de pavimentación del barrio están hechas íntegramente con el aporte y el esfuerzo de las y los vecinos. No hay ayuda del Gobierno Provincial para estas obras. Y el Gobierno Nacional nos mira con la espalda y nos deja completamente olvidados. Hoy Quilmes se tiene que cuidar a sí mismo".

Y finalizó: "Tenemos que volver a vivir como se vivió acá de 2003 a 2015, y eso es con Cristina libre y con Cristina presidenta. Yo no tengo vergüenza, al contrario, me siento muy orgullosa de decir bien alto que la Argentina necesita Cristina libre y que la mayoría del pueblo argentino la quiere volver a ver presidenta. En los años de gobierno de Cristina y de Néstor, los trabajadores podían vivir con un salario digno y con un solo trabajo; la mayor cantidad de jóvenes estudiaron por primera vez en la universidad pública; había movilidad social ascendente. Eran años de peronismo. Gracias a todo Bernal Oeste, a El Progreso y un día como hoy, 27 de octubre, no hay mejor lugar y no hay mejor hecho que gestionando, trabajando para los vecinos, para homenajear y para recordar al mejor presidente que ha tenido nuestro país junto con Juan Domingo Perón: Néstor Kirchner".

En este marco, Eva Mieri, indicó: "Es una alegría estar aquí en comunidad para celebrar estas 33 cuadras nuevas de pavimento para el barrio El Progreso, porque es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo desde la gestión municipal. En el 2019 cuando llegamos al Municipio había más de 3.000 cuadras sin pavimentar. Hoy después de 7 años de gestión con una pandemia de por medio, y con una pandemia neoliberal como es el gobierno de Javier Milei, que retiró la obra pública, y el aporte que hacen los vecinos de Quilmes pagando su tasa municipal, podemos seguir haciendo este tipo de obras para dignificar a cada uno de nuestros barrios".

"Por eso hoy me parece una fecha no solamente simbólica, sino importantísima porque el compañero Néstor Kirchner, que hace 16 años partió físicamente, nos dejó su legado, un presidente que con coraje recuperó una Argentina que estaba destruida. Con esa misma valentía e impronta, nosotras que queremos mirarlos a los ojos, utilizar las verdaderas redes sociales, que son estas, las del encuentro en comunidad, y decirles que vamos a seguir con el mismo legado, haciendo de la política que hoy está siendo tan denostada, una verdadera herramienta de transformación social. Y para eso necesitamos que nos sigan acompañando para profundizar un proyecto político de trabajo que quiere la dignidad y el bienestar en todos nuestros barrios de la ciudad", afirmó.

La intervención inicial abarcó la calle Bermejo, entre José Luis Cabezas y Miguel Ángel Mauriño; Pilcomayo, entre Dr. Pozzo y Miguel Ángel Mauriño; y Dr. Pozzo, entre Lynch y la avenida Ribereña. A estas 18 cuadras se le sumaron 15 más de ampliación previstas en la obra. Todas las calles fueron ejecutadas con pavimento rígido de hormigón y cordón cuneta, de acuerdo con el esquema previsto para la obra. Los nuevos asfaltos mejorarán la circulación, la conectividad y la accesibilidad del barrio, y facilitarán el ingreso de vehículos de emergencia y servicios. Como parte de las mejoras en el barrio, también se realizó un operativo integral de Servicios Públicos que incluyó la colocación de 7 reductores de velocidad, tareas de limpieza, desmalezado y pintura de cordones, para mejorar la seguridad vial y las condiciones del entorno.

Vecinos del barrio manifestaron su satisfacción por los pavimentos, como Sandra Peralta, que aseguró: "Estuvimos esperando 50 años el pavimento y nunca llegaba. Habían dicho que esto ya estaba pavimentado, pero nunca. Gracias a Mayra desde que vino, se preocupó por el barrio y por nosotros, y podemos ver el asfalto". En esa línea, Sandra Bertai, dijo que "lo que ha avanzado el barrio en este último tiempo es impresionante. El beneficio para la gente, para los chicos que vienen a la escuela, al jardín. Es un cambio de vida notable".

Participaron también de la actividad los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García; de Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Obra e Infraestructura, Ramiro Beltrani; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y la presidenta del HCD local, Berenice Latorre, entre otros funcionarios.