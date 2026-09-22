El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, lanzó un duro cuestionamiento al presidente Javier Milei por la situación del sistema de discapacidad y advirtió sobre el impacto del proyecto de presupuesto 2027.

"Basta de ajustar sobre los más vulnerables", expresó García, al denunciar que el Gobierno nacional "profundiza la incertidumbre y el desfinanciamiento del sistema".

Según el planteo, el presupuesto 2027 "enciende una nueva alarma" porque impulsa derogar aspectos de la emergencia en discapacidad y modificar el sistema de prestaciones, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos y servicios esenciales para miles de personas.

"Es una gran falta de respeto a la sociedad hablar de equilibrio fiscal, mientras los prestadores enfrentan dificultades, las familias cargan con la angustia, y las personas con discapacidad ven amenazados sus derechos", sostuvo.

Y agregó: "¡No son cifras! Son personas. ¡Son vida! ¡Son derechos!".

García exigió al Presidente "un poco de cordura en sus decisiones", que frene cualquier medida que debilite la atención y garantice los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de los derechos.

"Estamos viviendo en un Estado que abandona a los más necesitados de protección, les da la espalda sin importarle absolutamente nada en pos de su ultraliberalismo salvaje y loco", concluyó.